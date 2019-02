Cherif Mellal va bien !

Cherif Mellal et deux employés de la JSK ont été victimes d’une agression, hier, devant le siège du club kabyle, situé à la Nouvelle-ville de Tizi-Ouzou.

Le bureau a également subi des actes de sabotage par les auteurs de l’agression qui ont vandalisé des équipements qui s’y trouvaient. L’information a été confirmée sur le site officiel de la JSK : «Un groupe d’individus a fait irruption au bureau du club et s’en est pris violemment aux employés du club et aux personnes présentes sur les lieux. Le président Cherif Mellal a été agressé.

Des équipements ont été détériorés. Les services de sécurité sont sur place», pouvait-on lire. En effet, aussitôt avisés, les services de l’ordre se sont déplacés au siège de la JSK, pour mener l’enquête d’usage et procéder à l’arrestation des malfaiteurs. Selon certaines informations, ce sont des personnes liées à un ancien joueur de la JSK qui seraient derrière l’agression. «On n’était pas au bureau au moment de la descente des agresseurs.

On nous avait appelés du bureau pour nous signaler les faits. On était en train de déjeuner et on s’apprêtait à aller rejoindre le bureau pour tenir une réunion avec le CSA,» raconte un dirigeant qui accompagnait Mellal. «Au moment où on arriva pas loin du bureau, on s’est mis un peu en retrait pour voir ce qui se passait de loin. On avait peur pour Mellal. D’ailleurs on nous avait déconseillé d’y aller mais Mellal a insisté. Et dès qu’on est arrivés sur place, ils se sont rués sur lui.

Heureusement que la police était déjà sur place», ajoute-t-il. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’on s’en prend au président de la JSK. Un groupe de personnes s’étaient accrochées verbalement avec lui, l’été dernier, mais l’incident n’a pas été émaillé par des actes de violence physique, comme ce fut le cas hier.

Dans un premier temps, Mellal avait directement rallié le commissariat pour déposer plainte contre ses agresseurs. Là, on lui a signifié la nécessité de passer d’abord par un médecin légiste, en vue de se faire délivrer un certificat médical pour introduire une action en justice pour agression. Le chairman kabyle s’est, donc, immédiatement dirigé vers le CHU de Tizi-Ouzou, pour recevoir les soins nécessaires et se faire établir un certificat descriptif, document nécessaire à l’introduction de la plainte.

Il a quitté l’hôpital à 17 heures

Mellal a été touché au crâne et au nez ainsi qu’à la pommette gauche, sans gravité toutefois. D’ailleurs il a quitté l’hôpital aussitôt les premiers soins nécessaires et les radios de contrôle faits, aux alentours de 17 heures. Depuis son installation à la tête du club, l’an dernier, Mellal a réaffirmé à maintes reprises qu’il ne cédera pas à la pression et qu’il est prêt à tout assumer, pour concrétiser son projet pour la JSK.

A signaler par ailleurs que dans un autre communiqué publié hier en début de soirée, la direction de la JSK, tout en rassurant les supporters sur l’état de santé du président Mellal, a lancé un appel au calme : «Suite à l’agression dont ont fait l’objet le président Mellal et des employés du club aujourd’hui (ndlr, hier) au siège de la JSK en début d’après-midi, la direction du club appelle les supporters à rester calmes et éviter de répondre à la provocation.

La direction tient à rassurer tous les supporters que tous les blessés dont le président Mellal se portent bien», écrit le club kabyle. «La direction de la JSK tient à remercier tout le personnel médical du CHU Nedir Mohamed, à sa tête, le directeur M. Mouzaoui, pour la totale prise en charge du président Mellal et de tous les employés ayant fait l’objet d’agression au siège du club aujourd’hui (hier, ndlr) en début d’après-midi», ajoute la même source. Signalons enfin que la police, qui intervenait sur place au moment de l’agression, a procédé à plusieurs arrestations.

M. L.