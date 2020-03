Deux cas positifs au Covid-19 enregistrés à Barbacha

La nouvelle est tombée durant la journée d’hier jeudi dans la région de Barbacha suite aux résultats révélés positifs au coronavirus de deux citoyens de cette commune qui se trouvent depuis déjà quelques jours hospitalisés au niveau de l’EPH d’Amizour. Les deux cas confirmés, dépassant 60 ans chacun, ont été en contact avec deux personnes venues de France. Ils étaient mis en isolement après leur hospitalisation à quelques jours d’intervalles.

Le nombre total des cas enregistrés au niveau de la wilaya est ainsi porté à sept cas, dont un décès.

Selon une source fiable, un de ces deux cas enregistrés à Barbacha, souffrant en plus d’une pathologie pulmonaire, est admis en réanimation et mis sous respiration artificielle, après l’aggravation de son état de santé. Le second cas est mis en isolement sanitaire dans un service ouvert pour la circonstance. Cette nouvelle n’est pas sans créer un climat de peur parmi les habitants de cette région.

Les autorités locales sont sur le qui-vive. Elles multiplient les appels aux citoyens de rester chez eux et d’appliquer les règles d’hygiène et de prévention contre cette épidémie qui se propage à grande vitesse. «Nous invitons nos citoyens à respecter le confinement, seul et unique moyen, avec les règles d’hygiène, d’arrêter la propagation de ce virus. Nous restons à leur écoute et nous devons être ensemble solidaires avec les personnes atteintes, sans oublier de penser aux personnes vulnérables,» souligne ALiane Makhlouf, Chef de Daïra de Barbacha.

Pour rappel, le service des maladies infectieuses de l’hôpital Frantz Fanon de Béjaïa avait enregistré, mardi 24 mars, deux autres cas positifs de Covid-19.

Les deux cas confirmés par l’Institut Pasteur sont natifs des communes de Souk Oufella et Tichy et âgés respectivement de 90 et 71 ans.

Nadir Touati