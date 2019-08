Gaïd Salah hausse le ton !

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah a réitéré, hier, l’engagement de l’armée à contrecarrer toutes les tentatives de porter atteinte à la réputation de l’Algérie parmi les nations.

«Cependant, les ambitions de la bande, de ses acolytes et de ceux qui gravitent autour d’elle sont loin de se réaliser, car l’institution militaire, et nous le réitérons avec insistance, saura contrecarrer avec force et rigueur toutes ces parties hostiles, aux côtés de tous les patriotiques fidèles et loyaux au serment des vaillants chouhada, et ne permettra à quiconque de porter atteinte à la réputation de l’Algérie parmi les nations, à sa glorieuse histoire et à la dignité de son peuple authentique», a dit Gaïd Salah, au troisième jour de sa visite dans la 2e Région militaire.

«Nous œuvrerons ensemble et sans relâche à mettre en échec tous les plans abjects de ces parties et de ces mercenaires, dont les positions sont de plus en plus inconstantes et contradictoires, car elles ne sont tout simplement pas le fruit de leur propres décisions mais sont dictées par leurs maîtres, qui les contrôlent et les dirigent comme bon leur semble, en tentant de minimiser le rôle de l’Algérie sur les plans régional et international», ajoute-t-il. Le chef d’état major de l’ANP affirme également que «ce pays-continent, riche de son histoire séculaire, fort de par ses positions de principe immuables, ses potentiels et ses richesses, je disais que l’Algérie n’a pas besoin de ce genre de personnes, elle a plutôt besoin de patriotes fidèles qui travaillent selon des plans étudiés, en faisant preuve de sens de responsabilité et de réserve, tout en évitant de faire des déclarations irréfléchies aux conséquences improbables et en œuvrant à proposer des initiatives qui servent l’intérêt du pays et contribuent à sa sortie de crise».

La glorieuse Révolution, estime-t-il, «nous a enseigné la détermination et la persévérance jusqu’à l’obtention de nos nobles objectifs, elle nous a également appris à parler avec sincérité, sans détour ou médisance». Ainsi, «nous disons et nous affirmons, et nous ne nous lasserons jamais de le répéter : le peuple algérien conscient et mature n’a besoin d’aucune tutelle, quelle qu’elle soit, ni qu’on lui dicte quoi faire», a-t-il indiqué. Et de poursuivre : «Ce peuple est le seul à choisir librement et dans la transparence le futur Président de la République, car notre pays ne sera pas bâti par la bande qui n’a jamais connu véritablement l’Algérie et son peuple, ni l’a soutenu pendant les moments difficiles et lors des crises.» Le général de corps d’armée souligne également que «le peuple qui a été façonné par les épreuves connaît ces vérités et il est parfaitement conscient que le pays ne peut être construit que par ses fidèles enfants et qui, grâce à Allah, le Tout-Puissant, représentent la majorité de ce digne peuple que nous connaissons très bien et que nous estimons à sa juste valeur et connaissons ses spécificités, car nous en faisons partie et nous avons affronté ensemble toutes les difficultés et les épreuves, notamment pendant les durs moments que notre pays a vécus à cause du terrorisme barbare, contre lequel l’Armée nationale populaire a lutté, suivant une stratégie clairvoyante et avisée et où ses éléments ont consenti, aux côtés de leurs frères des autres corps de sécurité et des citoyens, toutes franges confondues, de lourds sacrifices, car ces hommes portent l’Algérie dans leur cœur, œuvrent à préserver sa sécurité et sa stabilité et valorisent ce qui a été réalisé comme exploits, que ne peuvent nier que les ingrats».

A ce propos, il précisera : «J’aimerais revenir sur ce qui a été réalisé au niveau des régions sud du pays, grâce aux efforts laborieux de l’Etat, à travers l’action intensive du Gouvernement au niveau de ces régions, afin d’y accélérer la cadence du développement et suivre de près l’état d’avancement des différents projets vitaux programmés.» De même, ajoute Gaïd Salah : «Grâce aux efforts de l’Armée nationale populaire sur tous les plans, notamment en termes d’aide et de soutien aux habitants des régions isolées, particulièrement en matière de santé, tous ces efforts contribueront sans nul doute à relancer l’économie dans ces vastes régions et à améliorer ainsi les conditions de vie de leurs habitants, notamment au niveau de la bande frontalière sud, où les éléments de nos forces armées veillent à leur totale sécurisation et à contrecarrer toute tentative de porter atteinte à l’intégrité territoriale de notre chère patrie.»

Le général major rappelle aussi que «l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, était présente à toutes les étapes décisives que l’Algérie a connues et demeure déterminée à contribuer avec efficacité à surmonter cette phase cruciale que traverse notre pays et à aplanir les difficultés et les obstacles et neutraliser toutes les mines semées par la bande, au sein des différentes institutions, partant de sa profonde foi en la noblesse de ses missions, dont elle a fait le serment devant Allah, la patrie et le peuple, de les mener à bien, avec engagement et abnégation, quelle que soit l’ampleur des difficultés et des défis.

Elle restera éternellement le fidèle serviteur de la nation, positionnée en rempart pour protéger les frontières, tout en bâtissant et en développant toutes ses composantes, son objectif majeur étant la sauvegarde du legs des vaillants chouhada et la préservation du présent et de l’avenir de l’Algérie».

Kamela Haddoum