La contestation s’amplifie à l’UGTA

Le bras de fer se durcit entre les syndicalistes contestataires de l’UGTA et le secrétaire général du bureau de wilaya. En effet, dans une déclaration rendue publique, hier, les contestataires ont dénoncé ce qu’ils qualifient de «coup de force» du secrétaire général de la wilaya, M. Mezrague Mohammed, et de «violation des règlements intérieurs de l’UGTA et du code de travail». Selon le même document, dont une copie nous a été remise, le premier responsable de l’UGTA à Bouira a commencé à mettre à exécution ses menaces, en procédant à la radiation de l’ensemble des syndicalistes contestataires, membres du bureau de wilaya, et à l’installation d’un nouveau responsable pour la Coordination syndicale de la daïra de M’chedallah.

Les syndicalistes contestataires ont qualifié ces mesures d’antiréglementaires et d’arbitraires et demandé l’intervention des responsables de la wilaya, afin de mettre un terme «aux dépassements» de M. Mezrague : «Le SG du bureau de la wilaya agit de manière illégale et menace même de dissoudre l’ensemble des sections syndicales, qui ont affiché leur adhésion au mouvement de contestation.

D’ailleurs, la semaine dernière, il avait agi illégalement, en procédant à l’exclusion de l’ensemble des syndicalistes, membres du bureau de wilaya, qui contestent sa légitimité et réclament son départ. Il a aussi dépassé les prérogatives de la base, en installant, en catimini, un nouveau coordinateur pour la daïra de M’chedallah, alors que le coordinateur légitiment élu est toujours en place !», lit-on dans cette déclaration.

Les signataires affirment également qu’ils ne reconnaissent aucune décision de l’actuel SG du bureau de wilaya et campent sur leur position concernant le départ de ce dernier et la convocation d’une Assemblée générale élective : «Nous annonçons le retrait de confiance à l’actuel SG du bureau de wilaya, M. Mezrague Mohammed, qui occupe ce poste depuis plusieurs années d’une manière illégale et illégitime. Les décisions ainsi que les directives qui seront signées par lui ne seront plus appliquées par nos structures.

Affaibli par un manque de soutien de la base, M. Mezrague excède dans ses pratiques illégales et arbitraires et piétine de plus en plus les lois de la République et les règlements intérieurs de l’UGTA. Pis encore, au moment où le peuple algérien se bat pour sa liberté et ses droits démocratiques, tout en demandant le départ du SG de l’UGTA, Abdelmadjid Sid-Saïd, le bureau de Bouira s’affiche ouvertement à ses côtés et le soutien, alors que l’écrasante majorité des syndicalistes de la wilaya demande son départ immédiat», ont-ils encore ajouté.

A noter que les syndicalistes des 16 sections et des 02 coordinations, qui demandent le départ du SG du bureau de la wilaya de Bouira, ont tenu, samedi dernier, une Assemblée générale, au niveau de la commune de M’chedallah.

Oussama Khitouche