«La mise en service à la rentrée sociale»

La Dépêche de Kabylie : Les essais du téléphérique se font à un rythme accéléré. Pouvez-vous nous dire ce qui a été contrôlé ?

Naït Youcef Samir : En effet, les essais sont accélérés. Ils sont effectués par le constructeur Toma Galski (France). Les différentes vitesses (minimale, moyenne et maximale) sont contrôlées. Les charges à vide et à 500 kilos sont également à l’essai. Cela nous permet de vérifier le fonctionnement de la motrice principale ainsi que la motrice de secours et tout ce qui est en relation avec la sécurité de l’équipement et des usagers. Cependant, il faut attendre que l’autorité engagée par le maître de l’ouvrage, à savoir VERITAL, donne son aval, après vérification de tous les essais, et ce dans l’incompression, c’est-à-dire sans limite de temps pour pouvoir décider de la mise en service du téléphérique. Le constructeur a présenté aussi un plan d’intervention et de sécurité que les autorités de wilaya doivent vérifier et approuver, afin de recevoir une validation du ministère de tutelle pour la mise en service du téléphérique. On espère le mettre en service à partir de la rentrée sociale et scolaire. De toutes les manières, les bâtiments et les travaux, au niveau des gares, sont en voie de finalisation.

Qu’en est-il de la deuxième tranche ?

Pour ce qui est de la deuxième tranche, les travaux de terrassement, au niveau des gares, sont entamés. Une fois la première tranche mise en service, toutes les équipes s’attèleront à finaliser le reste du projet. La cadence des travaux sera nettement améliorée, ce qui présage la finalisation de tout le projet dans les meilleurs délais.

Parlez-nous de la capacité du téléphérique, du nombre de télécabines, du prix du ticket…

Pour le premier tronçon, nous avons 65 télécabines d’une capacité de 8 à 10 usagers chacune. La capacité globale du téléphérique est de 2 000 personnes par heure. La durée du trajet ne dépassera pas 15 minutes dans un premier temps. Quant à la fréquence de son fonctionnement, nous avons proposé qu’elle soit de 6h à 22h. Le prix du billet ne dépassera pas 50 DA, ce sera un ticket unique qui n’augmentera pas une fois la totalité du téléphérique mis en service. Il y aura, bien sûr, des formules d’abonnement par le service commercial. Pour ce qui est du coût du projet, il dépasse jusque-là les 53 milliards de centimes.

Entretien réalisé par Hocine Taïb