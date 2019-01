Lancement du concours des villages et quartiers les plus propres

Le concours des villages et quartiers les plus propres de la wilaya de Béjaüa a été lancé, hier, par l’APW. Devant des dizaines d’acteurs associatifs, le P/APW a explicité les modalités de participation à ce concours, invitant les collectivités locales, les entreprises économiques et la société civile à «soutenir et à épauler les villages voulant participer à cette dynamique».

Le dépôt des dossiers de participation a commencé hier et s’étalera jusqu’au 21 février. Le concours est doté d’un budget de 16,5 millions de dinars. L’évaluation des villages (5) et des quartiers (3) les plus propres de la wilaya sera assurée par une commission composée d’élus et des représentants des directions de l’environnement, de la culture et du tourisme. Celle-ci effectuera des visites inopinées au niveau des villages participants, le 21 mai prochain.

Les villages seront notés sur la base d’un barème préétabli à 135 points répartis comme suit : Voies publiques (30 points), gestion des déchets (15), places publiques (20), fontaines, abreuvoirs et sources d’eau (10), lieux de culture, de culte et monuments (20), cimetières (20), règlement intérieur des villages (10), espaces verts et de détente (10).

La cérémonie de remise des prix aux lauréats est fixée pour le 5 juin 2019. Le 1er prix du village le plus propre est de 5 000 000, 00 DA. Celui du quartier le plus propre est de 2 000 000,00 DA. Les prix des 5 villages et 3 quartiers les plus propres seront versés, assure-t-on, «sous forme de subventions grevées d’affectations spéciales à l’indicatif des assemblées populaires communales respectives».

Il est également exigé que «les subventions attribuées aux villages et quartiers lauréats seront destinées à des projets d’équipements publics proposés par les villages lauréats et qui s’inscrivent dans le cadre des objectifs du développement durable».

