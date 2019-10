Le conclave des cardiologues !

Le campus d’Aboudaou de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa abritera, demain et après-demain (25 et 26 octobre), le 5e Congrès national de cardiologie. Organisée par le Forum de la cardiologie de Béjaïa, en collaboration avec la faculté de médecine de l’université Abderrahmane Mira, cette manifestation scientifique verra la participation «d’un nombre conséquent de médecins cardiologues, d’internistes et généralistes des régions limitrophes, ainsi que des confrères de diverses spécialités», ont indiqué les organisateurs.

Lors de ce 5e Congrès, des experts en cardiologie animeront des communications sur plusieurs thèmes scientifiques d’actualité, en particulier l’HTA, le diabète et ses conséquences, la maladie coronarienne, la rythmologie et la néphrologie. Au programme de la première journée de ce congrès national de cardiologie, des conférences sur les thèmes «Maladies cardiovasculaires et grossesse», «Données actuelles de la lipidologie», «Activité sportive et cardiopathie», «Nouveaux anticoagulants à action directe», «AVC crypthogéniques : de la classification au concept», ou encore «Cardiopathie congénitale chez l’enfant : comment la dépister ?».

Au deuxième jour de cette manifestation, soit le samedi 26 octobre, les conférenciers focaliseront leurs interventions sur les pathologies coronaire et vasculaire. La première communication sera donnée par le Pr Zaoui et portera sur le thème «Syndrome coronaire chronique : nouvelles recommandations ESC 2019». Pour sa part, le Dr Bennour du service cardiologie du CHU de Béjaïa animera une conférence sur le thème «Angioplastie coronaire : expérience du service cardiologie du CHU de Béjaïa». D’autres intervenants développeront également, au deuxième jour de cet évènement scientifique annuel, des thèmes sur les «Maladies thrombo-emboliques : travail du service interne», «Anévrysme de l’aorte ascendante» et «Sténose carotidienne : de l’évaluation à la thérapeutique».

En plus des stands d’exposition sur les thèmes qui seront abordés, des ateliers sont aussi prévus au programme de la cinquième édition du Congrès national de cardiologie de Béjaïa.

Salma B.