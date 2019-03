Le savoir-faire des femmes à l’honneur

Placée sous le thème «La femme algérienne au cœur des défis», le coup d’envoi des festivités de la célébration de la Journée internationale de la femme a été donné, jeudi dernier, par le wali Abdelhakim Chater, au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Pour l’occasion, un programme riche a été tracé par la direction de la culture.

Plus de quarante exposantes ont présenté leurs œuvres durant quatre jours au niveau des établissements culturels de la wilaya, à savoir la maison de la culture Mouloud Mammeri et son annexe d’Azazga et le théâtre régional Kateb Yacine. Le nombreux public a pu admirer une exposition démontrant le savoir-faire des femmes, abritée par le hall et la salle Zemirli de la maison de la culture.

L’artisanat traditionnel tel que la robe kabyle, la tapisserie, le bijou et la poterie étaient exposés ainsi que les gâteaux, le miel… Cette manifestation a été marquée, cette année, par une exposition de photographies et d’arts plastiques du personnel féminin du secteur de la culture.

À cette occasion, la directrice de la culture, Nabila Goumeziane, dira : «Je souhaite une très bonne fête aux femmes algériennes. Ce programme montre la place de la femme dans la société. Le 8 mars de chaque année est avant tout une journée commémorative des luttes et des combats de la femme.

C’est aussi une occasion pour célébrer les réalisations passées et surtout de préparer l’avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. Aujourd’hui, la femme algérienne exerce plusieurs fonctions et dans différents domaines. Je tiens à féliciter toutes les femmes qui se battent pour s’imposer. Il ne faut pas oublier que la femme a son rôle à jouer également à l’intérieur de la maison».

Cet événement a connu la participation des directions du tourisme et de l’artisanat, des services agricoles, de l’action sociale et de la solidarité et de l’agence nationale des gestions du microcrédit.

Sonia Illoul