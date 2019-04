Les élèves reprennent les cours

Les élèves, tous paliers confondus, ont repris, hier, le chemin des classes aux quatre coins de la wilaya de Béjaïa. Craignant pour l’avenir des enfants, les associations de parents d’élèves et les responsables des établissements scolaires se sont mis, le week-end dernier, en ordre de bataille pour barrer la route à ceux qui appelaient, à travers notamment les réseaux sociaux, les élèves à sécher les cours jusqu’à la chute du système.

Hier, nombreux étaient les parents qui ont accompagné leurs enfants jusqu’à l’entrée de leurs établissements. C’est le cas notamment dans les communes de Chemini et Souk El-Tenine. A Chemini, l’administration du lycée Ouddak Mohand Arab et des membres de l’association des parents d’élèves ont dû improviser, hier, une assemblée avec les élèves durant plus d’une heure pour les convaincre de cesser leur grève et rejoindre les bancs de leurs classes. Un exercice qui s’est avéré payant.

Il en a été de même dans la commune de Souk El-Tenine, où les associations des parents d’élèves et les administrations des établissements scolaires avaient lancé, la veille, un appel en direction des parents, leur demandant d’accompagner leurs enfants jusqu’aux portails de leurs écoles. A Béjaïa, hormis les élèves inscrits au lycée Chouhada Mokrane (ex-lycée chemin de Sétif) où la reprise était timide, tous les autres établissements ont ouvert leurs portes.

Dans une déclaration radiodiffusée, un membre de la fédération des associations de parents d’élèves de la wilaya de Béjaïa a lancé un appel aux associations des parents d’élèves et aux directeurs des établissements scolaires à venir prendre part à une assemblée générale, qui aura lieu vendredi prochain au lycée El-Hammadia de Bejaia ville, à l’effet de mettre en place un nouveau planning pour permettre aux élèves de rattraper le temps perdu.

Dans une récente déclaration, la fédération des associations de parents d’élèves de la wilaya de Béjaïa a exhorté la communauté éducative à agir dans l’intérêt des élèves. «Nous exhortons tous les membres de la famille éducative (associations des parents d’élèves, enseignants et administration) à unir leurs efforts afin d’assurer la stabilité de la scolarité de nos enfants», tout en invitant les parents «à se rapprocher des administrations des établissements scolaires pour leur apporter toute l’aide nécessaire visant à garantir la continuité de l’enseignement».

