Les étudiants ont marché dans le calme

Les étudiants de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou ont battu le pavé, hier, dans les rues du chef-lieu de la wilaya, réclamant «le départ du système».

Dans leurs slogans ils ont également exprimé leur «désapprobation» de l’option du 5e mandat. Les étudiants répondaient ainsi à l’appel anonyme largement diffusé sur les réseaux sociaux, les invitant à une marche pacifique pour la journée d’hier. La marche était scindée en deux groupes.

Le premier s’est ébranlé du campus Hasnaoua, vers 10h, le second du campus Bastos vers 11h. Les manifestants ont emprunté la montée de Hasnaoua vers le CHU, où ils ont appelé à «traverser ce tronçon de route dans le silence, pour ne pas déranger les malades». Les manifestants ont emprunté par la suite la grande rue pour arriver à l’ancienne mairie où ils ont observé un sit-in.

Là, les deux groupes de marcheurs, qui arboraient l’emblème national et des affiches et pancartes portant leurs revendications, se sont rejoints, pour rallier ensemble le siège de la wilaya où un autre sit-in a été improvisé. Tout au long du trajet, les étudiants ont scandé des slogans hostiles au pouvoir. Les étudiants, notamment ceux qui encadraient la marche, n’ont cessé d’insister sur le caractère «pacifique» de l’action qu’ils ont voulue «à l’image du statut de l’étudiant», diront-ils.

«Nous sommes sortis pour nous exprimer pacifiquement. Nous sommes des étudiants et des citoyens algériens et c’est notre droit», nous dira un des étudiants qui encadraient la marche. Les services de sécurité, la plus part des civiles qui se sont fait très discrets, ont également réagit avec beaucoup de professionnalisme en se contentant de suivre les marcheurs sans avoir eu à intervenir à aucun moment.

Étudiants et enseignants côte à côte à Béjaïa

Des étudiants et des enseignants de l’université de Béjaïa ont battu le pavé, hier, pour exprimer leur «rejet du système». La procession humaine, qui s’est ébranlée depuis le campus de Targa Ouzemmour, s’est rassemblée sur la rue de la Liberté, longeant le siège de la wilaya, pendant plus d’une heure. La marche a été encadrée par des jeunes portant des brassards rouges.

Hormis une perturbation momentanée du trafic routier sur les principaux axes routiers de la ville de Béjaïa, aucun incident fâcheux n’a émaillé la manifestation de rue de la famille universitaire, organisée, hier, dans les rues de Béjaïa. Déployés en nombre dès la matinée, pour prévenir d’éventuels dérapages de la manifestation, les agents de la police nationale se sont faits discrets. Les manifestants se sont dispersés dans le calme peu après midi.

Les lycéens se sont joints aux étudiants à Bouira

Plusieurs milliers d’étudiants de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira ont battu le pavé, hier matin, répondant favorablement à l’appel lancé depuis dimanche dernier par le collectif des étudiants. Ces derniers, qui étaient rejoint par des lycéens de la ville, ont soulevé des revendications d’ordre politique et exigent «un changement radical du système en place».

Tout au long de leur marche qui a commencé à partir du principal campus de l’université de Bouira, les étudiants ont clamé des slogans politiques hostiles à la candidature du président de la République pour un nouveau mandat, tout en appelant au rejet de la prochaine élection présidentielle.

Des slogans, à l’image de «Ulac l’vote ulac», «Non au cinquième mandat», ou encore «Les étudiants réclament le changement radical et pacifique du système». La marche, qui s’est ébranlée sur plusieurs grandes rues du chef-lieu de la wilaya, s’est terminée au niveau de la grande placette de la maison de la culture de Bouira, où les étudiants ont improvisé un imposant rassemblement, avant de se disperser dans le clame.

Il est à noter qu’aucun dispositif de sécurité n’a été déployé par les services de la police au long de cette marche, et les éléments des services de sécurité n’étaient même pas présents pour encadrer les manifestants, dont le nombre a dépassé les 3 000 personnes, selon les organisateurs. La marche s’est déroulée dans le calme et la sérénité. Les étudiants n’ont d’ailleurs pas cessé de répéter le slogan «Pacifique… pacifique». Aucun incident n’a été signalé et la marche s’est déroulée dans de bonnes conditions.

F.A.B, K. H. et Oussama K.