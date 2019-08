L’option sage serait de retrouver sa sagesse

Par S Aït Hamouda

Que se passe-t-il dans cette galère ? Le panel pour le dialogue, est, de guerre lasse, contrarié pour ne pas dire disqualifié. Les turpitudes vécues ce week-end l’ont sensiblement fragilisé malgré sa résurrection et sa détermination à tenter le tout pour le tout dans visiblement une ultime réaction. Donc, on revoit sa copie et on repart à zéro. Avec les multiples désaveux extérieurs et démissions d’éléments en son sein même, il est fort à parier qu’il n’a pas les 100% de chance de réussite dans son entreprise. Et pourtant, le dialogue demeure l’unique salut pour une sortie de crise. Et il n’y aurait sans doute pas de troisième round de négociations pour ce dialogue qui tarde à prendre. Le premier, qui s’est déroulé au Club des pins, est mort-né. Le second a vécu le temps que vivent les roses, l’espace de quelques matins. Et puis, les négociations sont closes.

Circulez, il n’y a rien à voir ! Ce qui n’empêche pas de s’interroger sur l’avenir du pays. Le Hirak va-t-il connaître une fin ou va-t-il s’éterniser par-delà les temps jusqu’au jour dernier. Une réponse s’impose. La durée des manifestations ne peut plus s’allonger outre mesure sans exposer l’Algérie à de sérieuses difficultés économiques, sociales, politiques et sécuritaires. Il faut savoir, raison garder, retrouver sa sagesse, le raisonnement qui sied en ce moment, et se réconcilier entre Algériens pour trouver les solutions idoines.

Rien ne sert de s’entêter et de se croire une force capable de dompter le peuple. Il se peut que l’on use et abuse de l’entêtement des uns et des autres, au point de ne s’entendre avec personne et de conduire «le polygone étoilé» vers la fenêtre du néant, d’où il va se voir au miroir de celui-ci sans l’espoir d’une sortie de crise. Que des membres, nous pourrons dire, de l’ex-panel, désormais se retirent à leurs corps défendant, parce que poussés vers la porte de sortie sans l’espoir d’être remplacés, cela ne pourrait, sérieusement, que se faire, sans risquer d’attirer tous les gens dont le peuple réclame le départ. Cela va nuire au schmilblick et déconstruire ce qu’on croyait faussement construire dans le labyrinthe des fausses solutions.

S. A. H.