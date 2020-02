L’US Béni Douala enchaîne

L’US Béni Douala retrouve ses couleurs et enchaîne avec les bons résultats, comme le veut la tradition. L’équipe qui était amorphe durant la phase aller, est en train de marquer son territoire en cette deuxième moitié de la saison. Mise à part la défaite de la première journée de cette phase retour face au leader le WA Boufarik, le public de l’US Béni Douala retrouve son équipe fétiche. Puisque les partenaires de Saou sont à leur 4e match sans la moindre défaite, avec deux nuls arrachés avec brio en dehors de leurs bases devant deux bonnes équipes de l’ESM Koléa et l’IB Lakhdaria, tout en s’offrant deux victoires at home contre respectivement le NRB Touggourt et avant-hier face au RC Boumerdès sur le même score d’un but à zéro.

Les Saidi, Meddah, Azzouz et compagnie ont eu le dernier mot contre un adversaire direct pour le maintien, en s’offrant les trois points mis en jeu grâce à ce petit but marqué sur penalty par le défenseur central Merzak Abaziz. Un but qui a suffi aux Ath Douala de respirer et de voir le bout du tunnel, puisqu’ils pointent désormais à la 13e place avec 20 points dans leur compte, en compagnie du NARB Reghaia tenu en échec par le CRB Dar Beida en faisant 1 à 1. La bande à Bouziane Rahmani, Meftah, Douicher et Kherchaoui surclasse aussi son invité du jour avec trois points d’avance et aussi l’IB Khemis El Khechna avec un point et qui jouera son match face au WA Boufarik mardi prochain.

Les Ath Douala auront une opportunité en or lors de la prochaine journée pour gagner encore des places au classement, en accueillant pour la deuxième fois de suite à Tizi Ouzou l’ES Ben Aknoun. C’est la victoire des joueurs qui se sont transcendés malgré les difficultés financières que traverse le club des Ath Douala. Il est à signaler que le CR Béni Thour s’est imposé 3 à 1 devant le RC Kouba et reste 2e mais avec 3 points de retard, tandis que l’USM Blida a été accrochée au stade Braki par l’ESM Koléa en faisant 0 à 0. Trois autres matchs sont prévus cet après-midi avec au menu JS Hai Djabel – NRB Touggourt, ES Ben Aknoun – IB Lakhdaria et WR M’Sila – CRB Ain Oussera.

Massi Boufatis.