L’US Sidi-Ayad domiciliée à Ighzer Amokrane

Comme cela a été rapporté dans une de nos précédentes éditions, le pensionnaire de la division Pré-Honneur de la ligue de Bejaia, l’US Sidi-Ayad ne possède toujours pas de stade et reste toujours un SDF. Ainsi, la formation de l’USSA et ses supporters seront dans l’obligation d’élire un lieu dans les villes voisines pour jouer leurs matches. À vrai dire, c’est vraiment dommage pour ce club qui a trois années d’existence et qui sera privé de se produire à domicile par la «faute de quelques responsables nonchalants», diront les dirigeants du club phare d’El Hamam Sidi-Ayad.

C’est toujours les jeunes qui devront payer les frais. Cette formation a eu enfin l’aval du P/APC et des dirigeants du WRB Ouzelguen pour recevoir ses adversaires au niveau du stade communal d’Ighzer Amokrane pour la saison sportive 2019-2020. L’information nous a été confirmée par le président du club Karim Tala Ighil lequel nous a déclaré que tout est réglé. «Contrairement à ce qui était annoncé qu’on allait recevoir à M’Cisna, ce sera désormais au stade communal d’Ighzer Amokrane. Il faut dire que M’Cisna ne nous arrange pas car c’est trop loin pour nous. Maintenant, tout est réglé avec nos amis d’Ouzelaguenon, nous avons la domiciliation. Une domiciliation qui réduit grandement les trajets et les coûts». Pour rappel, les gars de Sidi-Ayad avaient l’habitude de recevoir auparavant leurs adversaires au stade de Timelahine de Timezrit. Par ailleurs, les poulains de Rabah Oudjani ont disputé vendredi leur seconde joute amicale qu’ils ont perdue par 1 but à 0 devant la JS Bejaia.

Tahar T.