Merad Mokhtar, nouveau directeur de l’urbanisme

Merad Mokhtar est désormais le nouveau Directeur de l’urbanisme, de l’aménagement et de la construction (DUAC) de la wilaya de Béjaïa. Il vient de remplacer Hassam Abderazak, muté à la wilaya d’Annaba. Pour rappel, avant d’être nommé à Béjaïa, Merad Mokhtar fut directeur de l’urbanisme des wilayas de Ghardaïa et Oran. D’autre part, selon les spécialistes du secteur, les défis à relever pour la nouvelle équipe fraîchement installée consistent en l’attribution de permis de construction, de permis pour les travaux de construction ou de démolition, au sein du tissu urbain et dans les vieux quartiers, qui présentent un danger pour leur environnement immédiat, ainsi que l’établissement d’une carte des zones vulnérables et la maîtrise des pôles urbains nouveaux et anciens (souscripteurs AADL), entre autres.

A Hammouche