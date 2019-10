«Nous pourrons jouer le podium, si…»

Dans cet entretien, M. Djamel Souab, nouvel entraîneur du DC Boghni, explique pourquoi il a opté pour ce club et parle des objectifs fixés

par les dirigeants pour la saison.

La Dépêche de Kabylie : Pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs et aux supporters du DCB ?

Djamel Souab : Je suis un enfant du NRB Béni Douala, l’actuelle US Béni Douala, pensionnaire de la DNA. J’ai fait toutes mes classes de la catégorie minimes jusqu’aux séniors au sein de ce club comme stoppeur. Jusqu’à 2003, j’étais joueur où j’ai joué la finale de la coupe de wilaya contre le CA Fréha et en même temps à partir de 2001 jusqu’en 2019, je m’occupais des jeunes catégories et même des séniors notamment des U 19 avec lesquels j’ai obtenu de très bons résultats.

Comment êtes-vous arrivé au DC Boghni ?

Tout d’abord, le football n’a pas de territoire spécifique. Et puis, il faut toujours avoir des ambitions. Si j’ai quitté l’USBD, c’est parce que je n’étais pas retenu comme entraîneur des séniors en dépit de toutes les promesses que j’ai eues. Dès que les dirigeants du DCB m’ont contacté, je n’ai pas hésité parce que je connaissais déjà ce club qui a souvent joué les premiers rôles dans différents paliers, notamment ces deux dernières années où il a enchaîné deux accessions successives.

Quels sont les objectifs du club ?

Tout d’abord, je tiens à souligner que j’ai découvert un bon groupe qui peut aller loin. Quant à l’objectif principal, c’est le maintien. Néanmoins, au fur et à mesure que le championnat avancera, nous pourrions revoir nos ambitions à la hausse.

Ce groupe peut-il réellement jouer l’accession ?

Les joueurs ont beaucoup de volonté, ce sont tous des bosseurs. Ils sont à l’écoute et ils réagissent très bien. Ils sont motivés et capables de faire quelque chose. C’est un groupe homogène dans tous ses compartiments et c’est ce qui fait la force d’une équipe. Néanmoins, ils ont besoin d’être motivés.

C’est-à-dire ?

Tout joueur a besoin de stimulation. Ces jeunes doivent être encouragés par des primes et par une prise en charge convenable. Les joueurs attendent et espèrent une amélioration de leurs conditions. Pour cela, je joins ma voix à celle des dirigeants en direction des autorités locales et des opérateurs économiques de la région pour accompagner ce club.

Vous êtes donc optimiste ?

Tout à fait. Et si on renforçait le groupe avec deux éléments de valeur, je dirais que le DCB a toutes ses chances d’aller loin et même de jouer le podium . N’oubliez pas que nous n’en sommes qu’à la troisième journée. Pour les deux premières, nous avons fait deux matchs nuls : l’un à domicile et l’autre à l’extérieur. Le championnat est encore long.

On vous laisse le soin de conclure…

Il n’y a pas mieux que de joueur dans un club où il y a une disponibilité de la part de ses responsables et c’est le cas du DCB. Je souhaite que ces jeunes continuent sur cette voie et rien n’est impossible. Je remercie les dirigeants du club, dont le président du CSA, qui m’ont fait confiance et bien accueilli. Je remercie également votre journal qui représente réellement un porte-voix des clubs des divisions inférieures.

Entretien réalisé par Amar Ouramdane