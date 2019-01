Ouled Tadjin et Ouled Gacem assiègent la daïra

Les habitants d’Ouled Tadjin et Ouled Gacem, deux villages relevant de la commune de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira, ne décolèrent pas. En effet et pour réclamer le raccordement de leurs localités au gaz naturel, des habitants de ces deux villages se sont encore une fois rassemblés, avant-hier, devant le siège de la daïra de Sour El-Ghozlane pour interpeller les responsables locaux afin de relancer le projet pour lequel deux études techniques ont été déjà réalisées en 2009 et 2013, mais à ce jour les travaux de réalisation n’ont pas été entamés : «Ni le chef de la daïra ni le maire de Sour El-Ghozlane n’arrivent à nous expliquer pourquoi ce projet est mis en veilleuse depuis plusieurs années», se désole M. Fedalla, un représentant des villageois. Notre interlocuteur précise que de nombreuses demandes de doléances ont été adressées au wali et au directeur de l’énergie de la wilaya pour demander des éclaircissements sur ce projet, mais sans aucune suite : «Nous ne savons plus à quel saint nous vouer ! Depuis 2013, nous avons tenu au moins une trentaine d’actions de protestation à Sour El-Ghozlane et à Bouira, sans que les responsables concernés ne réagissent à notre appel de détresse. L’hiver chez nous est très rude et il est marqué par des chutes de neige. Le gaz butane se raréfie durant cette période. Les deux écoles primaires de nos deux villages ne sont pas dotées d’appareils de chauffage et nos enfants souffrent le martyr à l’intérieur des classes en hiver», a-t-il ajouté. Par ailleurs, les villageois ont aussi soulevé plusieurs revendications pour l’amélioration de leur cadre de vie au sein de ces deux villages, situés au pied du mont de Dirah. Ils ont, ainsi, réclamé l’inscription de projets pour la réhabilitation des deux écoles primaires de cette région, ainsi que la réfection de la principale route qui relie ces deux villages à la RN8 et au chef-lieu communal. Les villageois ont aussi exigé l’ouverture d’un dépôt pour la vente des bonbonnes de gaz butane dans cette région, ainsi que l’acquisition par la mairie d’un camion chasse-neige pour faciliter l’accès à leurs hameaux durant les chutes de neige. À noter, enfin, que les protestataires étaient sommés de se disperser vers 10h, après l’intervention des éléments de la police, a-t-on constaté sur place. Cependant, les mécontents ont promis de revenir à la charge dès la semaine prochaine en organisant d’autres actions de protestation, notamment devant le siège de la wilaya, et ce, jusqu’à la satisfaction de leur principale revendication, à savoir le raccordement au gaz naturel.



Oussama Khitouche