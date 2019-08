Que 17 équipements à réceptionner sur les 216 au programme

C’est un conseil de wilaya dédié à la rentrée scolaire qui s’est tenu, hier matin, au siège de la wilaya, avec comme ordre du jour l’état des différentes infrastructures prêtes à recevoir les élèves pour la rentrée 2019-2020. C’est le secrétaire général de la wilaya, qui a présidé le début de ce conseil avant l’arrivée du wali.

Dans le rapport de la Direction des équipements publics, le programme global de 216 équipements scolaires a été détaillé, avec 28 lycées, 28 collèges, 48 groupes scolaires, 7 salles de sport, 13 demi-pension, 89 cantines scolaires et 3 unités de dépistage et de suivi. Il sera mis en évidence que 7 équipements ont été déjà livrés au mois d’aout courant. Le montant des engagements s’élève à 10.913.279.000,00 dinars, soit un taux de 95% des enveloppes allouées à ces projets. Toutefois, les prévisions de livraisons pour l’année 2019 ne satisferont pas les espoirs des populations, avec seulement 17 équipements concernés, dont 1 lycée, 3 CEM, 7 groupes scolaires et 6 cantines scolaires, soit un total de 17 équipements sur les 216 prévus dans le programme initial. Durant ce mois d’aout, 1 lycée, 2 collèges, 1 groupe scolaire et 3 cantines scolaires ont été livrés, soit 7 équipements.

Le directeur des équipements publics dans son intervention annoncera que les prévisions de lancement pour l’année 2019 s’élèvent à 91 structures dont 3 lycées, 4 collèges, 20 groupes scolaires, 38 cantines scolaires, 3 demi-pensions et 23 unités de dépistage et de suivi (UDS). Les trois lycées en question sont implantés au niveau de la ville de Bouira, les collèges sont répartis à travers les localités de Bouira, Sour El Ghozlane, Ath Laâziz et à Souk El Khemiss.

Le nombre d’équipements exécutés au mois d’aout s’élève à 13, dont 2 lycées à Bouira, 6 groupes scolaires et 5 cantines scolaires, à Ouled Rached, Sour El Ghozlane, Ain Bessem, Ath Leqsar et à Chorfa. En plus de ces 13 équipements, le directeur des équipements publics annoncera le lancement de 32 salles de classes primaires à travers les différents établissements de la wilaya. Ainsi, les prévisions pour la rentrée scolaire 2020 sont optimistes avec la livraison de 3 lycées, 4 collèges, 15 groupes scolaires, 33 cantines scolaires, 03 demi-pensions et 23 Unités de Dépistage et de Suivi (UDS).

La réhabilitation de 322 écoles primaires à travers 43 communes de la wilaya a également été abordée avec une AP de 312 672 761,00 DA pour couvrir les travaux d’étanchéité et toitures et le responsable des équipements publics affirmera que l’évaluation des offres est en cours. Le wali de Bouira, qui est arrivé à la fin de l’intervention du directeur des équipements publics, souhaitera que ces réalisations mettent un terme aux souffrances des populations en relançant les différents projets qui accusent du retard. Il fera remarquer au directeur des Ressources en Eau ainsi qu’aux services de l’ADE que l’alimentation en eau représentait 80% des réclamations recensées : «Nous avons tous été défaillants, aussi bien l’ADE, la direction des ressources en eau, la Sonelgaz, les services de la wilaya que les citoyens, nous avons tous notre part de responsabilité», fera-t-il remarquer à l’assistance.

Hafidh Bessaoud