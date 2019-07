Qu’est-ce qui bloque ?

Au lendemain de la mise en service de la nouvelle gare maritime, il y a plus d’une année, les ressortissants algériens établis à l’étranger s’attendaient à l’ouverture de nouvelles lignes maritimes.

D’ailleurs, rappelons-le, les responsables de l’Entreprise portuaire avaient promis, le jour de son inauguration, en juin 2018 : «Pour la rentabilisation de cet équipement, des discussions sont engagées avec plusieurs opérateurs internationaux pour l’ouverture de nouvelles lignes directes en Méditerranée». Plus encore, selon les mêmes responsables du port de Béjaïa, «plusieurs destinations allaient être au menu, entre autres, ver s Tunis (Tunisie), Barcelone (Espagne), Gène (Italie) et Split (Croatie), outre l’effort d’accroissement du cabotage national, notamment vers Alger et Annaba».

Une année plus tard, force est de constater qu’il aura fallu l’intervention du wali, Ahmed Maabed, auprès du ministère des Transports, pour que le car-ferry le Tassili II fasse la liaison Marseille-Béjaïa. La chargée de communication de la wilaya de Béjaïa a précisé qu’un «dossier pour l’ouverture de nouvelles lignes maritimes a été préparé par la wilaya et envoyé au ministère des Transports dans le but de rentabiliser la nouvelle gare maritime, en multipliant les dessertes vers d’autres destinations outre que Marseille durant toute l’année», ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.

«Les autorités essaient d’avoir de nouvelles lignes maritimes, d’où la présentation d’un dossier consistant à cet effet», ajoute la même source. D’aucuns s’interrogent, désormais, sur les promesses de l’ancien responsable de l’Entreprise portuaire de Béjaïa qui avait promis, rappelons-le, l’ouverture de plusieurs lignes, notamment vers la région catalane, Barcelone, d’autant plus que la mise en service intégrale de la nouvelle gare maritime allait permettre «d’accueillir dans de bonnes conditions pas moins de 500 000 passagers et 100 000 véhicules par an et que cette nouvelle infrastructure allait inévitablement améliorer les conditions d’escale et d’accueil des passagers et le transit de leurs véhicules».

Mieux que ça, on avait assuré que les dessertes vers et à partir de Béjaïa, en direction de l’étranger, allaient être assurées, en plus de la compagnie nationale (ENTMV) par d’autres compagnies étrangères. On avait même envisagé l’ouverture d’une ligne maritime vers la Tunisie, ce qui aurait rendu services aux Algériens, qui se rendent par milliers dans ce pays voisin. Mais pour le moment, le port de Béjaïa n’est relié qu’à Marseille. Les autorités locales espèrent voir aboutir ce dossier pour donner satisfaction aux milliers de familles, se déplaçant souvent par route, par train ou par avion.

F. A. B