Qui arrêtera l’ES Sour El Ghozlane ?

Après sa cinquième victoire sur les six rencontres disputées, l’Entente Sour Ghozlane confirme de plus en plus sa mainmise sur son groupe et fonce droit vers une accession, qui ne peut qu’être méritée. Ainsi, les protégés du coach Mounir Dob, amoindris par l’absence de plusieurs joueurs, savaient que la tâche sera ardue devant leur adversaire du jour, le RA Aïn Defla. Malgré cela, ils ont réussi à relever le défi et revenir avec les points du match grâce à un but de Walid Chadli, inscrit en première mi-temps. Malgré la pression énorme de l’équipe adverse soutenue par le public, l’ESG n’a pas abdiqué.

À noter que la partie a été interrompue à la 75’ suite à l’agression du referee. Et après plusieurs minutes, ce dernier a accepté de continuer à arbitrer le match jusqu’à sa fin. Ainsi, suite à ce succès, l’Entente Sour Ghozlane occupe désormais seule la première place avec 16 points, devançant de trois points le WAB Tissemssilt ayant accroché l’OM Ruisseau à Alger (1-1), alors que l’IRB Boumedfaa, son prochain adversaire, a écrasé l’ARB Ghris sur le score de 3 à 1. Pour les autres rencontres, le CR Zaouia est revenu avec le point du match nul de son déplacement à Boukadir devant le CRBB. Quant au CRB Ouled Fodda, il a été l’auteur d’une belle victoire, en dehors de ses bases (2-1) face au CRB Sendjas. C’est sur le même score que le CRC Tiaret a battu le CRB Froha. En outre, le derby ayant mis aux prises l’ES Berrouaghia avec le CB Beni Slimane n’a pas connu de vainqueur et s’est terminé sur un score vierge (0-0).

M’hena A.