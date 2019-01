Sauvetage in extremis à Bouzeguène

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la wilaya de Tizi Ouzou, à l’instar de plusieurs autres wilayas du pays, ont créé bien des désagréments et angoisses.

Les précipitations ont atteint 40 mm dans la journée d’avant-hier. S’ajoutent à cela des chutes de neige sur les hauteurs dépassant les 700m. Situation qui a provoqué des désagréments à la population. Bien que les services concernés annoncent à chaque fois des plans de prévention contre les intempéries, l’on n’est jamais assez bien préparé pour affronter Dame nature.

La Protection civile a, dans la journée de jeudi dernier, fait part de 37 interventions qui concernent essentiellement des opérations d’épuisement d’eaux cumulées sur des voies publiques, dues aux infiltrations dans quelques maisons à Draâ Ben Khedda et au chef-lieu, et d’effondrement de quatre murs de soutènement à Tizi Ouzou, Boghni, Larbaâ Nath Irathen et Tizi Rached.

La Protection civile est aussi intervenue suite à des chutes d’arbres ayant entravé la circulation. Concernant justement la circulation automobile dans la wilaya, plusieurs points noirs ont été relevés par la Gendarmerie nationale sur lesquels la circulation est bloquée. C’est le cas de la RN30, qui relie la commune d’Aït Yahia à celle de Tizi-Ouzou, au niveau de Boushel, à cause de cumuls de neige qui a atteint une épaisseur de 15 cm dans cette région.

De même pour la RN33 qui relie les deux wilayas Tizi-Ouzou et Bouira, au niveau du lieu-dit Assoul, dans la commune d’Aït Boumehdi, la RN15, au col de Tirurda, et la RN30, au niveau de la région d’Iboudraren. Le chemin de wilaya numéro 253 reliant Tizi-Ouzou et Béjaïa est aussi fermé au niveau de Chelata ainsi que le chemin communal qui relie Iloula Oumalou à Bouzeguène, bloqué suite au débordement de l’oued Boubhir.

Deux personnes sauvées des torrents d’un oued

Un jeune homme de 25 ans et un autre de 23 ans ont échappé miraculeusement à la mort après qu’ils ont été emportés par les eaux de l’oued Boubhir, en crue. Après 11 heures passées dans l’eau, l’opération de sauvetage, menée par les éléments de la Protection civile et l’ANP, a permis de repêcher les victimes du débordement de l’oued en question.

Les deux jeunes étaient à bord d’un véhicule emporté par les eaux dans la nuit de mercredi à jeudi derniers. Le premier a pu être repêché la même nuit tandis que le deuxième est resté bloqué jusqu’au matin avant d’être sauvé par la Protection civile. Les deux victimes ont été évacuées vers l’EPSP de Bouzeguène.

La Protection civile, pour l’opération de sauvetage, a mobilisé, souligne-t-on, d’importants moyens de recherche, à savoir des moyens de plongée, d’éclairage et de sauvetage, quatre ambulances, deux camions spécialisés en plus de 40 agents de la Protection civile et plongeurs. Le wali Abdelhakim Chater ainsi que le président de l’APW, Youcef Aouchiche, se sont dépêchés sur les lieux et ont assisté à l’opération de sauvetage. Les deux responsables se sont engagés à prendre en charge la situation.

Kamela Haddoum