Se préparer au confinement !

Le nombre de cas de contamination par le coronavirus monte crescendo. L’Algérie compte aussi ses morts par ce virus, et la situation risque de devenir incontrôlable si les citoyens n’appliquent pas les mesures préventives.

Hier, en milieu de journée, le ministère de la Santé a répertorié 12 nouveaux cas confirmés de Covid-19, dont un nouveau décès enregistré à Blida. Il s’agit d’un homme âgé de 62 ans. Avec ces nouveaux cas confirmés entre la soirée d’avant-hier et la matinée d’hier, le nombre de personnes testées positives au Covid-19 est de 72, dont six sont décédées. Alors que l’épidémie s’est déjà propagée à travers 12 wilayas du pays, alors qu’elle ne touchait que 5 wilayas il y a cinq jours, le nombre de cas positifs n’est pas du tout près de diminuer. Hier, la wilaya de Blida, foyer de la maladie, a atteint 42 cas confirmés, dont cinq morts, suivie de la wilaya d’Alger (8 cas), Tizi Ouzou (5 cas), Skikda (3 cas dont un décédé), Béjaïa (2 cas) et 1 cas dans chacune des wilayas de Bordj Bou Arreridj, Annaba, Adrar, Bouira, Souk Ahras, Mascara et Médéa. Cette dernière wilaya a d’ailleurs enregistré son premier cas hier. Le ministère de la Santé affirme dans son dernier communiqué, hier, que «l’enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes contacts». Et c’est cette tâche qui reste sérieusement problématique, car c’est à travers les contacts non identifiés que le virus va se propager et multiplier le nombre de personnes atteintes dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures. Le confinement volontaire de la population qui, dans certaines mesures est difficile à exécuter bien que plusieurs familles algériennes s’y soient mises volontairement, s’avère, aux yeux des spécialistes, la meilleure façon pour contrer la propagation du virus et limiter la pression sur les structures de santé. Hier matin, le président du Conseil de l’Ordre national des médecins, le Dr Mohamed Bekkat Berkani, a mis en avant la nécessité de passer au confinement, bien qu’il dise souhaiter ne pas en arriver là : «J’espère que nous n’arriverons pas au confinement, mais cette étape est parfaitement envisageable», a-t-il déclaré sur la chaîne III de la radio nationale. Le médecin a surtout mis l’accent sur la «nécessité de provoquer un mouvement de prévention général» pour faire face au coronavirus, en l’absence, actuellement, de traitement et de vaccin. Pour lui, «les Algériens doivent comprendre que c’est sérieux», et qu’il faut, a-t-il ajouté, «absolument communiquer, dire la vérité et adopter les mesures d’hygiène individuelles qui sont nécessaires».

Tizi Ouzou à 5 cas, Bouira 1 cas et Béjaïa 2 cas

D’autres spécialistes n’écartent pas de voir le nombre des cas se multiplier à un rythme effréné d’ici le mois prochain où on aura à «comptabiliser par centaines de cas positifs par jour». Ils redoutent même d’atteindre un pic en nombre de personnes atteintes durant le mois d’avril, après que les personnes ayant été en contact avec celles déjà déclarées contaminées se seront manifestées avec des symptômes qui ne trompent pas. Même si l’État algérien, comme annoncé à travers le discours du président de la République d’avant-hier soir, essaie de mettre en place tous les moyens matériels et humains pour limiter la contagion, il n’est pas totalement écarté que les moyens soient dépassés dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. Et pour limiter cette éventualité, les autorités ont pris, hier, la décision de confiner, à titre préventif, pas moins de 1 800 personnes rapatriées hier et aujourd’hui des pays européens. Il s’agit d’une vague de 671 voyageurs arrivés hier vers 16h de Marseille sur le bateau El-Djazaïr II qui devait rallier le port d’Alger avant d’être orienté vers les Andalouses dans la wilaya d’Oran pour les confiner pendant deux semaines. 1 200 autres Algériens, rapatriés par voies maritime et aérienne, vont être confinés durant la même période à l’hôtel Mazafran, à Zeralda, dans l’Ouest d’Alger. Cette mesure devrait permettre de limiter la pandémie du Covid-19. Néanmoins, il est aussi nécessaire, voire vital, que le confinement préventif soit pris individuellement, afin d’éviter «les erreurs de stratégie» des pays comme l’Italie et la France. Il est utile d’indiquer à ce propos que le gouvernement italien a reconnu son erreur de ne pas avoir anticipé la décision de confiner sa population 10 jours avant de la décréter, laissant le virus se propager à une vitesse qui a pris tous les Italiens de court causant plusieurs centaines de morts.

M. A. T.