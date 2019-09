Un acte qui «ne favorise pas l’apaisement»

Abdelaziz Rahabi, l’ancien ministre et porte-parole du gouvernement sous Zeroual, a réagi hier sur sa page facebook sur l’arrestation et mise sous mandat de dépôt de Karim Tabbou, animateur en vue du mouvement de contestation et du parti non agréé l’UDS. «L’arrestation et l’emprisonnement de l’opposant Karim Tabbou est un acte inacceptable et renseigne sur la persistance de l’instrumentalisation politique de la justice et de la restriction des libertés individuelles et collectives,» écrit-il dans un post mis en ligne hier.

Et de poursuivre : «Le pouvoir politique appelle à la normalisation de la situation mais limite parallèlement le champ politique et médiatique,» fera t-il remarquer. «Cette duplicité ne favorise pas l’apaisement et la confiance mais plutôt la radicalisation politique,» avertit-il encore avant de conclure avec une note de pessimisme : «Il (le pouvoir) envoie ainsi des signaux négatifs à une opinion publique déjà inquiète et appelée à voter dans un environnement inadéquat ».

«Karim Tabbou, comme chaque citoyen algérien a le droit de donner son opinion politique sur l’Etat et sur ses institutions tout comme il a le droit de ne pas partager la voie politique adoptée par le commandement de l’armée pour sortir de la crise et de soutenir une autre option,» ajoute Rahabi. «La libre opinion, socle fondateur des droits humains, est le sens même du combat politique pacifique choisi par des millions de citoyens pour une Algérie plus juste et plus forte».

Synthèse de Amar A.