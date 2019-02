Un terroriste recherché arrêté avant-hier à Alger

Un dangereux terroriste recherché a été arrêté, avant-hier, à Alger, par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP). C’est ce qu’a fait savoir un communiqué rendu public, hier, par le ministère de la Défense nationale.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a arrêté, hier 16 février 2019 à Alger (1ère Région militaire) le terroriste recherché B. Yacine dit Abdelkhalek, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a appréhendé un élément de soutien aux groupes terroristes, à M’sila (1ère RM)», lit-on dans ledit communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et In-Salah (6e RM), six contrebandiers et 16 orpailleurs.

Ils sont également saisi «19 400 unités de tabac, 4 888 boites de produits parapharmaceutiques, 8 groupes électrogènes, 4 marteaux piqueurs, 1 détecteur de métaux, un concasseur de pierres, 2 véhicules tout-terrain, 3 motocyclettes et 200 litres de carburant, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi 500 grammes de mercure à El-Eulma (5e RM)».

La même source fait savoir aussi que «les garde-côtes ont arrêté, à El-Taref (5e RM), 2 plongeurs et saisi trois appareils de pêche de corail et des outils de plongée sous-marine, tandis que 53 immigrants de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Tiaret et In-Guezzam».

Il est à rappeler que dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert, le 14 du mois en cours, lors d’une opération de fouille et de recherche menée à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), une cache de munitions contenant 37 grenades larguées anti-personnel de calibre 34 mm et 32 obus d’artillerie de calibre 85 mm, alors qu’un autre détachement, à Skikda (5e RM) à découvert et détruit une cache contenant des médicaments, des moyens de liaison et d’autres objets.*

Samira Saïdj