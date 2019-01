La wilaya de Boumerdès connaîtra au courant du premier trimestre de l’année en cours une importante opération de relogement au profit de 1 500 familles résidant dans des chalets : 1 000 à Boudouaou et 500 autres à Dellys, localités situées respectivement à l’Ouest et à l’Est de la wilaya, a-t-on appris d’une source crédible. Cette opération de relogement d’envergure sera entamée, selon la même source, une fois les travaux d’aménagements extérieurs et ceux relatifs aux VRD menés à terme. Notons que sur les 14 917 chalets occupés sur le territoire de la wilaya après le séisme du 21 mai 2003, qui avait, pour rappel, secoué fortement la wilaya de Boumerdès et une partie de la wilaya d’Alger, 8 532 ont été éradiqués à travers de nombreuses municipalités. Pour les 6 385 chalets restants, ils seront démolis selon un calendrier qui sera dicté par l’état d’avancement des travaux de réalisation des logements. Il est à indiquer qu’une fois les habitants des chalets de Boudouaou et Dellys relogés, viendra le tour des habitants des chalets de Corso et Zemmouri, dont le taux d’avancement des travaux de logements qui leur sont destinés a atteint 60%. Enfin, il est utile de rappeler que de nombreuses opérations de relogement ont été effectuées dans la wilaya de Boumerdès au profit des familles résidant dans des habitations précaires.

H. A.