17 communes privées d’eau potable

La direction de l’Algérienne Des Eaux (ADE) de la wilaya de Bouira a annoncé, hier par le biais d’un communiqué, qu’une suspension de l’alimentation en eau potable affectera pas moins de 17 communes de la wilaya, à partir de demain, lundi, et ce, pour une durée de trois jours.

Toujours selon l’ADE, cette coupure sera programmée pour permettre aux équipes de l’ANBT d’intervenir sur une fuite au niveau de la conduite DN1600, sur le tronçon gravitaire R2-SP6. Cette importante fuite a été provoquée par un glissement de terrain signalé près de la commune de Djebahia. Les localités concernées par cette coupure sont Ain Bessem, Ain Laloui, Ain Lahdjer, Khabouzia, Bir Ghbalou, El Mokrani, Souk El Khmis, Sour El Ghozlaine, Dirah, El Hakimia, Guelta Zargua, Ridane, Maamoura, Raouraoua, El Hachimia, Zberber et Guerrouma.

L’ADE assure, enfin, que la distribution de l’eau sera assurée par des camions citernes et la priorité aux établissements scolaires, hôpitaux et casernes militaires. La distribution normale de l’eau potable sera rétablie juste après la fin des travaux et le remplissage des réseaux de transport et de distribution.

O. K.