Les marchands de fruits et légumes mis en garde

Par DDK | Il ya 2 heures 25 minutes

La direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou a lancé une campagne de sensibilisation des commerçants des fruits et légumes sur l’impératif de procéder au double affichage des prix de vente et d’achat des produits agricoles, dans l’optique de faire face à la spéculation.

En effet, tout le personnel du contrôle a été déployé depuis le début du mois en cours et l’opération de sensibilisation et d’encadrement de cette activité touchera l’ensemble des marchands de ces produits à traves le territoire de la wilaya, a-t-on appris auprès du directeur du commerce, Kada Adjabi. Selon un document du ministère du Commerce, dont nous détenons une copie, l’objectif de cette opération de sensibilisation consiste à lutter efficacement contre le défaut d’affichage et de publicité des prix, tant au niveau du marché de gros qu’au niveau des marchés de détail de fruits et légumes. Ainsi, les responsables de ce secteur veulent à travers les actions engagées sur le terrain inciter les commerçants à procéder au double affichage des prix des produits exposés, c'est-à-dire le prix de vente et celui d’achat, et ce pour contrecarrer le phénomène de l’augmentation excessive des prix de ces produits et veiller au respect des dispositions liées aux cahiers des charges régissant ces marchés. Aussi, selon la même instruction du commerce, il est question de mettre un dispositif constant de suivi des prix de gros et de détail de fruits et légumes, plus particulièrement la pomme de terre, l’ail, l’oignon, la tomate, la courgette, la carotte et la banane. À noter que le défaut d’affichage des prix obligera les agents de contrôle à procéder à la saisie des produits objets de l’infraction et par la même, proposer la mesure de fermeture administrative ou d’entamer des actions en justice contre les contrevenants, précise le communiqué de la direction du commerce.

Rachid Aissiou