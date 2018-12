Un réseau national de vol de véhicules démantelé

Par DDK | Il ya 2 heures 24 minutes | 213 lecture(s)

Un dangereux réseau national de vol de véhicules constitué de cinq individus activant dans les wilayas de Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Blida et Médéa a été démantelé, dernièrement, à Béni Slimane, municipalité relevant territorialement de la wilaya de Médéa, par les éléments de la Gendarmerie nationale de Médéa et de Blida. Les services de la gendarmerie ont saisi lors de cette importante opération un camion de marque Shacman, un véhicule utilitaire, le matériel utilisé lors des opérations de vol et 136 000 dinars. Notons que l’enquête menée avec les mis en cause poursuit toujours son cours avec comme objectif l’identification puis l’arrestation d’éventuels autres membres de cette bande de malfaiteurs ainsi que le démantèlement d’éventuels autres réseaux spécialisés dans le vol de véhicules.

H. A.