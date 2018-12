Projets ambitieux pour la commune

Par DDK | Il ya 41 minutes | 65 lecture(s)

La réalisation d’un mini-centre de tri est la priorité de la municipalité d’Abi Youcef.

La commune d’Abi Youcef, dont la plupart des villages ont été primés lors du concours Rabah Aïssat du village le plus propre, se prépare à aller de l’avant afin de régler définitivement le problème des déchets. Cette fois, il ne s’agit pas de concours mais plutôt d’un défi que se lance l’APC pour que toute la commune, y compris le chef-lieu, respire la propreté. Jusqu’à présent, les trois engins affectés aux ordures ménagères n’ont pas de répit durant toute la semaine, même les week-ends. Mais cela semble insuffisant puisque le souci du maire, Hamid Oudjoudi Ouadda, est la récupération des déchets, «comme nous avons eu à le voir dans plusieurs villages de la commune de Bouzeguène qu’une délégation de la commune d’Abi Youcef a visité il y a quelques semaines, pour s’inspirer de leur expérience en matière de récupération des déchets», dit-il. Séduits par le savoir-faire de leurs hôtes, les membres de la délégation s’affairent à adapter à leurs villages l’exemple de Sahel, Taourirt et autres. En commun accord avec les comités de villages, il a été décidé la réalisation de mini centre de tri au niveau des dépotoirs déjà démantelés, ou des niches à ordures de chaque hameau. Une initiative qui a reçu l’approbation des villageois qui seront, désormais, appelés à jeter leurs déchets ménagers dans des poubelles de couleurs spécifiques à chaque type de déchet (verre, plastique…), tout en pratiquant en parallèle le compostage des déchets organiques en installant les bacs adéquats. «La gestion de cette opération sera confiée aux comités de villages», ajoute notre interlocuteur qui précise que «ces derniers ainsi que le mouvement associatif sont partie prenante du projet.» Notons qu’Arezki Hamoum a été cité et remercié par le P/APC qui nous informe que ce spécialiste de l’environnement donnera, dans un proche avenir, un cycle de conférences dans la commune afin de sensibiliser la population sur la protection de l’environnement. La commune d’Ath Bouyoucef génère annuellement 2 043 tonnes de déchets qu’elle doit, faute de dépotoir communal, évacuer vers des décharges situées à des endroits différents du territoire de la wilaya.

A. O. T