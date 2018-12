La centrale électrique de Cap Djinet lancée

Par DDK | Il ya 3 heures 20 minutes | 240 lecture(s)

Le Premier ministre de la République de Corée (Corée du sud), Lee Nak-yon, a déclaré, avant-hier à Boumerdès, que son pays est honoré de contribuer au développement de l’économie algérienne.

"La Corée du Sud est honorée de contribuer au développement de l’économie algérienne à travers des entreprises sud -coréennes", a affirmé M.Lee Nak-yon, qui accompagnait le ministre de l'Energie et des Mines, Youcef Yousfi, lors de la mise en service de la 2eme partie de la 2eme turbine de production d’électricité de la Centrale de Cap Djinet. Le Premier ministre Sud -coréen, qui était également accompagné par le Président directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab, au titre d’une visite officielle en Algérie entamée dimanche dernier, a procédé symboliquement à la mise en service de cette partie du projet d’une capacité de production globale de 1.200 mgt d’électricité/heure, en réalisation dans le cadre d’un partenariat entre la firme Sud -coréenne "Daewoo" et Sonelgaz. "Je suis fière que la firme Daewo participe, à travers ce projet, au développement économique et à l’industrialisation de l’Algérie", a -t-il soutenu dans une déclaration à la presse en marge d’une inspection d’un nombre de chantiers et unités (contrôle, maintenance) de cette mega -centrale, qui sera mise en service en janvier prochain. Il a également exprimé "la confiance totale" des entreprises Sud-coréennes, dans "le parachèvement des projets dans leurs délais, sans dépasser les coûts dont ils ont été affectés, car ce sont là les caractéristiques mêmes de Daewoo", a-t-il assuré. M.Lee Nak-yon a, en outre, loué la "stabilité de la croissance économique en Algérie, au même titre qu’aux plans social et politique, en dépit des souffrances vécues", a-t-il relevé. Pour sa part, le P-dg de Sonelgaz s’est dit "très fier" de la "réussite" du projet de Centrale électrique, réalisée avec nos partenaires Sud Coréens, qualifiant ce partenariat d’"exemplaire" et de "modèle de réussite". M. Arkab a également loué l’accord signifié par Daewoo pour "accompagner et assurer son expertise au profit de ce projet, avec la contribution efficiente des cadres et experts algériens actuellement en charge". La Centrale de Cap Djinet (relevant de la Sonelgaz) est formée de trois turbines fonctionnant en cycle combiné (30% vapeur et 70 % gaz), dotée chacune d’une capacité de production de 400 mwt d’électricité /Heure, soit un total de 1200mgt pour les trois. La première turbine est entrée en production en juillet 2018, la 2eme au mois d’octobre passé. La mise en exploitation de la 3eme turbine interviendra à la mi janvier prochain, selon les responsables en charge du projet. L’infrastructure est, par ailleurs, équipée de nombreux systèmes "amis de l’environnement", dont particulièrement celui du dessalement de l’eau de mer exploitée dans la production de la vapeur, et la production d’hydrogène exploité dans le refroidissement des générateurs électriques. A noter que l’énergie électrique produite au niveau de cette Centrale est transférée respectivement vers deux transformateurs (400 vlt chacun) à Si Mustapha et El Affroune (Blida), au moment ou un 3eme transformateur est prévu à l’avenir à Akbou( Bejaia), avant le transfert de cette électricité vers le réseau national de transport d’électricité.