Journées portes ouvertes au CNRC

Par DDK | Il ya 3 heures 20 minutes | 141 lecture(s)

Le Centre national du registre du commerce (CNRC) d’Azazga, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, organise, les 23, 24 et 25 décembre 2018, des journées portes ouvertes au profit du grand public et des opérateurs économiques, lit-on dans un communiqué dont nous détenons une copie. L’événement consiste à sensibiliser davantage les opérateurs économiques sur le registre du commerce électronique (RCE), la prise de rendez-vous en ligne, l’abonnement au portail Sidjilcom, la Chahada en ligne et enfin le e-Commerce. «L’objectif de cet événement est de sensibiliser et informer les opérateurs économiques sur le registre de commerce électronique, l’abonnement au Sijilcom, la prise de rendez-vous en ligne. Aussi, pour informer le public sur les mesures d’allégement prises par les pouvoirs publics en matière de dépôt pour les jeunes promoteurs. À cet effet, nous appelons l’ensemble des opérateurs économiques et artisans pour venir massivement à assister à cet évènement», dira Lounes Cheloul, préposé du CNRC Azazga.

Rachid Aissiou