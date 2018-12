Une autre bretelle fermée

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

L'échangeur nord de la ville d'Azazga a subi une grande dégradation et les dernières pluies ont aggravé la situation.

En effet, une nouvelle bretelle vient d'être fermée à la circulation. C'est la voie donnant directement sur la ville d'Azazga. Il faut désormais toute une gymnastique pour pouvoir sortir de cet échangeur. Dimanche dernier, pendant toute la journée, un conclave tenu au siège de la daïra a réuni les différentes directions impliquées, comme la division de l'hydraulique et des travaux publics, avec le chef de la daïra et l'exécutif communal. Mohand Amokrane Bennadji, P/APC d'Azazga, même s'il ne cache pas ses appréhensions quant à la situation et sa crainte de voir son règlement trainer du moins jusqu'au mois de mai, affirme : «Selon les services de l'hydraulique, la cause de ces affaissements serait le réseau d'assainissement qui est bouché, ce qui engendre des ruissellements causant des affaissements du remblai». Interrogé sur les mesures prises pour endiguer ce phénomène, le premier magistrat de la commune d'Azazga a souligné: «Deux solutions ont été mises sur la table. Il s'agit d'une opération d'évacuation des eaux pluviales et d'assainissement. La première proposition d'itinéraire se heurte à l'opposition de propriétaire de terrain. La seconde, le propriétaire du terrain exige que le réseau qui doit passer doit avoir une profondeur de trois mètres. Nous sommes dans l'attente d'une solution consensuelle, sinon c'est à l'État de faire valoir son droit dans un projet d'utilité publique. Cela prendra sûrement du temps, vu les procédures administratives que ça entraîne». Concernant l'étude de stabilisation globale du sol de cette partie qui subit de fréquents glissements de terrain, M. Bennadji a déclaré: «Nous avons remis tout un dossier aux autorités compétentes, tant au niveau de la wilaya et à l'administration centrale, mais nous attendons toujours la réponse». Il est bon de rappeler que cette étude de stabilisation du sol traîne depuis 2012 et les services de la DUCH (Direction de l'urbanisme et de la construction) ont affirmé que le dossier est au stade de l'élaboration de cahier des charges, lors d'une rencontre organisée avec les autorités locales et les représentants des villages au mois de septembre dernier.

M. I. B