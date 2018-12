Journées d’information sur la télé-déclaration

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés organise deux journées d’information et de sensibilisation, les 13 et 14 janvier, au niveau du siège de l’agence de Tizi-Ouzou. C’est ce qu’a indiqué avant-hier le chargé de communication de la CNAS, Djamel Hamaci. L’objectif de ces journées consiste, donc, à sensibiliser l’ensemble des employeurs à déposer la déclaration annuelle des salaires et salariés (DAS 2018). Une opération qui débutera, selon la même source, à partir du 1er janvier 2019 et qui s’étalera jusqu’au 31 du même mois, précise-t-on. Ainsi donc, les employeurs sont invités à déposer leurs DAS en ligne via le portail de la télé-déclaration, disponible sur le site web de la CNAS : www.cnas.dz. Le service est disponible H24 et 7/7, sans déplacement et sans fourniture de document en papier, assure Hamaci Djamel. À cet effet, la CNAS invite les employeurs n’ayant pas encore récupéré leurs mots de passe d’accès à ce portail à se rapprocher des services du recouvrement de la wilaya, pour accéder à leur espace privé télé-déclaration. Par ailleurs, dans le cadre de cette opération, une journée d’information et de sensibilisation sera organisée mercredi prochain au profit du personnel de la CNAS. Une autre action sera organisée le 8 janvier au profit des journalistes et correspondants locaux.

Nadia Rahab