La colère des clients d’ACTEL

Rien ne va plus dans la relation qu'entretiennent les services de l'agence Actel de Kherrata avec les clients qui y sont rattachés. Le changement survenu dans le système de rechargement de cartes d'Algérie Télécom, n'a pas été sans conséquences pour les milliers de clients enregistrés au niveau de cette agence régionale. Après les désagréments rencontrés tout récemment suite à la pénurie temporaire des cartes de recharge qui aura duré plus de 48h dans tout l'est de Béjaïa, les clients font désormais face à un autre problème, et pas des moindres, dans les guichets de l'Actel de Kherrata. «Croyez-moi, je suis désorienté, et je ne sais plus vers où me diriger. Sur le site internet d'Algérie Télécom, on précise bel et bien que pour être réinscrit et avoir le mot de passe d'accès à son espace de rechargement, on doit se rendre à l'agence la plus proche. Mais ici, les agents semblent ne pas vouloir me servir, en me disant qu'ils ne sont pas au courant de la nouvelle procédure à suivre», nous dira sur un ton coléreux un jeune homme, quittant les lieux sans se faire servir. Un autre jeune abonné, poursuit: « J'ai remarqué depuis quelques mois que la qualité des services a régressé au niveau de l'agence de Kherrata. Parfois on sacrifie toute une journée de notre programme pour qu'à la fin on ne nous règle pas le souci pour lequel nous y sommes allés. Même au téléphone, ils ne répondent pas depuis un bon moment», se désole-t-il. À signaler, qu’à cause de ce casse-tête, des clients envisagent d’écrire une lettre à la direction générale d’Algérie Télécom, tant qu'il s'agit d'avoir ou non accès à internet, donc au reste du monde.

