Des biens publics vandalisés

Il ya 47 minutes

Les actes de dégradation du mobilier urbain ont tendance à s’amplifier dans la localité de Oued Ghir, située dans la périphérie du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa.

En effet, les toilettes publiques installées par les services de l’APC d’Oued Ghir au niveau du jardin d’Ibourassene ont été saccagées, dans la nuit de samedi à dimanche, par des inconnus, a dénoncé le maire d’Oued Ghir, Yacine Ramdani. «Encore un acte de vandalisme vient d’être commis, cette fois-ci, au niveau de l’espace vert du village Ibourassene, où les sanitaires qui y sont installées par les services de l’APC ont été saccagées par des individus nuisibles à la société», s’est indigné le P/APC d’Oued Ghir. Les portes de ces sanitaires, réalisées en aluminium, ont été complètement arrachées et détruites. Il s’agit-là d’un deuxième acte de vandalisme perpétré contre des biens publics dans la commune d’Oued Ghir en l’espace d’un mois et demi. Pour rappel, au mois de novembre dernier, des tables et bancs en béton, habillés en marbre, installés dans un site aménagé par l’APC d’Oued Ghir dans la localité de Mellala pour servir de lieu de détente, de repos et de rencontre des citoyens de la région, ont été sauvagement détruits par des individus. Le maire Yacine Ramdani informe qu’une enquête a été ouverte et qu’un tel acte n’affaiblira pas la détermination de l’exécutif communal à continuer son travail entamé en faveur du développement de la commune d’Oued Ghir. «De tels actes répréhensibles et condamnables n'honorent aucunement la population de la commune de Oued Ghir. (…) Une chose est sûre, les responsables locaux ne resteront pas indifférents face à ce barbarisme. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour identifier et arrêter ces individus. Mais une chose est sûre, ces gens ne pourront jamais anéantir nôtre volonté à améliorer le cadre de vie de nos concitoyens», ajoutera le maire.

B. S.