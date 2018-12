Un débit de boissons alcoolisées clandestin fermé

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Selon un communiqué du groupement de la Gendarmerie nationale de Bouira, une quantité de 2 060 bouteilles de boissons alcoolisées a été saisie au début de la semaine en cours à la périphérie de la ville de Sour El-Ghozlane, au Sud de la wilaya de Bouira. Selon le même document, c’est suite à un appel d’un citoyen via le numéro vert de la Gendarmerie nationale, qu’un local transformé par son propriétaire en lieu de vente illicite de boissons alcoolisées a été découvert. À l’issue d’une cette descente sur les lieux, les gendarmes ont donc saisi une quantité de 2 060 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques, d’une valeur estimée à plus 260 000 DA, et arrêté le gérant de ce commerce illicite. Celui-ci a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Sour El-Ghozlane.

O. K.