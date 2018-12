Près de 500 mille quintaux d’agrumes attendus

Par DDK | Il ya 10 minutes | 7 lecture(s)

La production d’agrumes, prévue pour la présente saison dans la wilaya de Boumerdès, connaîtra un bon quantitatif et qualitatif non négligeable par rapport aux saisons écoulées. Et pour cause, pas moins de 440 000 quintaux d’agrumes, toutes variétés confondues, sont attendus pour cette année. Ce résultat, encourageant à plus d’un titre, tire son origine de l’importante superficie fertile cultivée en agrumes estimée à près de 2 423 hectares, soit 92 hectares de plus que l’année écoulée, à laquelle est venue s’ajouter au grand bonheur des agriculteurs, la bonne pluviométrie enregistrée au moment voulu sans nuire au noyau du produit, en particulier chez les espèces primitives. Selon les chiffres avancés par une source proche de la direction des services agricoles, la production à l'hectare au cours de cette saison est de 240 quintaux pour l'orange, en particulier la Thomson Navel et la Washington Navel, 185 quintaux par hectare pour la clémentine et 225 quintaux par hectare pour le citron. Notons, en outre, que la wilaya de Boumerdès se caractérise par ses terres agricoles fertiles qui s’étendent des municipalités de Khemis El Khechna et Hammadi, à l’ouest, jusqu’au communes des Issers et Baghlia à l’Est. L'abondance des agrumes pendant la présente saison a permis la diversité de l'offre sur les marchés de Boumerdès, où le prix du kilogramme d'orange varie entre 130 et 150 dinars, le prix d'un kilogramme de clémentine varie entre 120 et 180 dinars, tandis que le prix d'un kilogramme de citron se situe entre 100 et 140 dinars.

H. A.