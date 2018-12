Des projets à relancer

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

À l'occasion de la visite de travail effectuée, le 17 décembre dernier, dans l'Est de la wilaya de Béjaïa, le wali Ahmed Maabed a fait escale dans la commune de Taskriout, où il a pu inspecter certains projets. Le maire de Taskriout, Abdelmadjid Boudjit, a fait part au premier magistrat de la wilaya de tous les manques dont souffre sa municipalité, notamment en ce qui concerne les volets culturel, sportif et touristique. Le wali a plaidé pour un apport sensible suite à sa visite, en promettant de relancer plusieurs projets gelés ou non achevés, tel l'aménagement de trois stades de proximité dans la région, dont les études seraient déjà lancées. Le wali a donné son aval pour le déblocage d'une enveloppe complémentaire pour le stade communal de Bordj Mira, chef-lieu de ladite commune, en donnant des instructions au directeur de la jeunesse et des sports en vue de lancer l'avis d'appel d'offre concernant son revêtement en gazon synthétique. La bibliothèque communale a été aussi au centre du débat, puisque M. Maabed a promis de faire en sorte que son équipement soit effectué dans les plus brefs délais. Comme il a été question aussi de trouver une solution à la crise de logements qui caractérise la commune. Entre autres, les élus communaux ont saisi l'occasion pour évoquer la surcharge de la polyclinique, tout en invitant le wali à lancer une expertise pour le centre culturel, inactif depuis sa carbonisation il y a plus de 5 ans. Enfin, côté tourisme, le wali a été favorable pour l'octroi d'une enveloppe visant à lancer une étude pour la cascade de Kefrida.

M. K.