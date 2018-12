Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Une campagne de sensibilisation contre le monoxyde de carbone et la mauvaise utilisation du gaz a été organisée, récemment, par les services de la Sonelgaz dans plusieurs localités de la wilaya de Boumerdès. Cette opération coordonnée avec la Protection civile et la direction de l’éducation a touché plusieurs établissements scolaires. Près de 10 000 écoliers ont bénéficié de cette campagne de sensibilisation au niveau de leurs écoles. Des journées portes-ouvertes sont, ainsi, organisées à travers les communes au profit du grand public sur les risques liés au gaz et au monoxyde de carbone. Les éléments de la Protection civile ont montré les gestes et la conduite à suivre en cas de danger. Le maintien d’une aération propre et dégagée, l’entretien périodique des appareils de chauffage utilisant du gaz, ainsi que la vérification des installations gaz au niveau des habitations sont autant de consignes données par la Protection civile. Depuis le début de l’année 2018, quatre personnes ont trouvé la mort par intoxication et asphyxie en monoxyde de carbone dans la wilaya de Boumerdès. Au niveau national, 89 personnes sont mortes par asphyxie au gaz, selon un bilan de la protection civile.

Y. Z.