Rendement satisfaisant d’agrumes

Une récolte de 106 830 quintaux d'agrumes a été réalisée dans la wilaya de Tizi-Ouzou depuis le début de la campagne agrumicole en novembre dernier, a révélé, avant-hier, la direction locale des services agricoles (DSA).

Cette quantité, de variétés précoces notamment, a été récoltée sur une superficie de 334 ha avec un rendement moyen de 320 qx/ha, a indiqué à l'APS la chargée de l'arboriculture à la DSA, Mohamed-Yahiaoui Lathmas, précisant que la superficie totale du verger agrumicole de la wilaya s'étend sur 1 565 ha, dont 1 430 ha en rapport. La responsable a relevé une hausse de la superficie du verger agrumicole grâce à la réalisation de nouvelles plantations. Selon Mme Mohamed-Yahiaoui, le verger agrumicole de la wilaya est passé de 1 523 ha durant la saison 2017/2018 à 1 565 ha cette saison, soit une augmentation de 42 ha. La superficie productive a aussi connu une hausse suite à l'entrée en production de jeunes arbres, a ajouté la chargée de la filière arboricole. La superficie en rapport est passée de 1.418 ha à 1430 ha, a-t-elle indiqué. Le verger agrumicole le plus important de la wilaya est celui de la daïra de Draa Ben khedda s'étendant sur les communes de Draâ Ben Khedda, Tadmaït et Sidi Naamane, d'une superficie totale de 645 ha, dont 626 ha en production, suit en deuxième position Tizi-Ouzou avec 450 ha, dont 423 en rapport, et en troisième la région d'Irdjen/Tizi-Rached avec 254,25 ha dont 221 ha productifs, a-t-on précisé de même source. S'agissant des variétés cultivées à Tizi-Ouzou, la Thomson, qui occupe une superficie de 525 ha, la Washington 473 ha, la Clémentine 116 ha et la Valencialate 95 ha. D'autres variétés dont la double-fine, le pomélo, l'orange commune, la sanguine, le citron et la Hamline, sont aussi produites localement, a ajouté la chargée de l'arboriculture.