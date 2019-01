Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Organisée à l’initiative de l’association culturelle Tidukla N Tamejout, une journée d’information et de sensibilisation sur les dangers du gaz s’est déroulée, samedi dernier, au centre culturel Matoub Lounes d’Aïn El Hammam. Dans la matinée, une conférence-débat a été animée par des éléments de la Sonelgaz aux côtés de la Protection civile et des volontaires du Croissant rouge algérien, comité local d’Iferhounène, durant laquelle plusieurs sujets, bien qu’allant dans le même sens, ont été abordés. Il était surtout question, comme tenait à le préciser un élément du district gaz de l’ex-Michelet, de «la bonne utilisation pour que le gaz reste un confort dans le quotidien du citoyen». D’autres chapitres, tels les risques dus à la mauvaise utilisation du gaz naturel, les dangers du monoxyde de carbone, ce gaz incolore, inodore mais mortel, ont été développés par les intervenants. Afin d’éviter des situations dramatiques, des orientations ont été données au public venu en nombre profiter de ce jour de repos afin de suivre les explications concernant ce sujet si sensible. «Le maintien du bon fonctionnement des installations intérieures, à savoir les appareils de chauffage et leur raccordement, ainsi que les conduites du gaz brûlé doivent être constamment surveillées», a indiqué un autre orateur qui a insisté notamment sur l’importance des aérations dans les foyers. Pour remédier à la question, il serait intéressant que d’autres villages, à l’instar de Tamjout, réitèrent ce genre d’initiatives en allant à la rencontre des femmes au foyer. Ce qui ne réduit en rien la bonne note des visiteurs qui ont apprécié l’événement à sa juste valeur. L’après-midi de cette journée a été réservée à une exposition et à la distribution de dépliants, pendant que le CRA effectuait une simulation d’un sauvetage d’un asphyxié au gaz. La Protection civile avait, quant à elle, exposé une série de matériels d’intervention, tel le matelas coquille, une tenue d’incendie ou encore une bonbonne d’oxygène.

A. O. T.