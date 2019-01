Les mendiants de plus en plus nombreux

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Ces derniers temps, le phénomène de la mendicité prend de l’ampleur dans la région de Larbaâ Nath Irathen.

En effet, les rues de la ville sont de plus en plus envahies par les mendiants. Dans la localité de Larbaâ Nath Irathen, de nombreux nouveaux mendiants apparaissent ici et là, sans que personne ne sache d’où ils viennent. Ces derniers guettant surtout les lieux les plus fréquentés, tels les sorties de mosquées, les stations de fourgons, les superettes et autres endroits du chef-lieu communal. Avec leurs techniques biens rodées, ils amoindrissent les passants qui n’hésitent pas à mettre la main dans la poche, sans retenue aucune. Les citoyens, de leur côté, assistent impuissants face à cette situation. Ce qui est pénible et inquiétant en même temps, c’est de voir des enfants même en bas âge associés à ce genre de pratiques afin d’heurter la sensibilité des passants. Ils (mendiants) n’hésitent pas à user de tous les moyens pour avoir plus de pièces de monnaie, allant même jusqu’à utiliser des ordonnances, des handicapés, des nouveaux nés… pour faire pitié et toucher l’émotion du commun immortel. Comment distinguer le vrai mendiant du faux ? Autrement dit, comment savoir qui est dans le besoin de celui qui ne l’est pas ? Autant de questions que tout le monde se posent. «Il y a beaucoup de faux mendiants. Ce qui fâche, c’est que les gens qui sont vraiment dans le besoin ne tendent pas la main. Je pense que la meilleure solution est de donner à ceux qu’on connait».

Youcef Ziad