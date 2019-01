Les travaux avancent à bonne cadence

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Les travaux de réalisation de l’unité principale de la Protection civile à El Esnam, à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, avancent plutôt bien. Selon une source de la Protection civile, le taux d’avancement des travaux est actuellement estimé à près de 70%. Il est utile de signaler que les travaux de cette unité ont été lancés en 2016 pour un montant de plus de 190 millions de dinars. Le taux de consommation de cette enveloppe a atteint 60%, indique-t-on. L’unité en question comprend, entre autres, un centre d’entraînement dans divers disciplines, une tour de contrôle, des ateliers et un grand bassin de manœuvres. Lors d’une récente visite sur les lieux, le premier responsable de la Protection civile dans la wilaya de Bouira a mis l’accent sur l’importance d’une telle structure, notamment en matière d’entraînement et de préparation dans le domaine des catastrophes naturelles (séismes, incendies...). Le bassin des manœuvres a été conçu suite à sa situation à proximité du barrage Tilesdit. Pour rappel, ce barrage a vu, en avril dernier, la tenue de manœuvres internationales de la Protection civile, appelées UE-AL SEISMEEX (Europe-Algérie Séisme Exercices). Plus de 1 000 pompiers issus de six pays ont pris part à ces exercices de simulation dans une situation de séisme. Le thème principal de ces exercices était «le séisme et les accidents secondaires comme les risques de rupture d’un barrage, des glissements de terrain et autres accidents nés de cette catastrophe naturelle».

D. M.