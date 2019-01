La réhabilitation de la salle de cinéma projetée

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Au titre des plans communaux de développement de l'année en cours, la commune de Boghni a bénéficié d'une cagnotte exceptionnelle destinée à la rénovation et à la réhabilitation de la salle de cinéma locale. Le président de l'APW a dû intercéder auprès du wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, pour accorder ce projet. Au demeurant, les procédures inhérentes à l'octroi du marché sont lancées par les services communaux. Cette étape est nécessaire pour le choix de l'entreprise, mais aussi pour arrêter le montant de la décision qui sera notifiée au président de l'APC. Concernant la fiche technique établie par les services municipaux, il est question dans son contenu de procéder à des travaux de rénovation à l'intérieur de la salle fermée depuis plus de 20 ans. Dans le détail, il est question de réhabiliter la scène de spectacles, de réparer les installations d'électricité, de rénover les sanitaires et les portes d'entrée et de sortie, ainsi que la pose d'une nouvelle couche de peinture. Mais il est possible que des travaux supplémentaires seront projetés pour mieux réaménager cette infrastructure faisant partie du patrimoine communal. Pour rappel, l'ancien exécutif communal a essayé de procéder au transfert de la gestion de cette salle qui fut jadis un lieu de rayonnement culturel au profit de la direction de la culture. Néanmoins, le président de l'APC en exercice et l'Assemblée communale ont jugé utile de la restituer pour la prendre en charge. En somme, la réouverture de cette structure construite dans les années 70 ne sera que bénéfique pour la commune, du moins pour procéder à sa location pour générer des revenus supplémentaires au budget de l'État. Enfin, sur un autre registre, la dimension culturelle du lieu sera réhabilitée après des années de disette qui peuvent être compensées par une animation culturelle.

M. Haddadi.