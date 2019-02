33 millions de dinars pour les PCD

M’Kira est l’une des communes les plus déshéritées de la wilaya de

Tizi-Ouzou, ne disposant pas de ressources. D’ailleurs, pour les responsables locaux, l’argent qui lui a été accordé dans le cadre des plans communaux de développement est insuffisant.

«Après la commission d’arbitrage, nous avons bénéficié uniquement de 33 millions de dinars (3 milliards et 300 millions de centimes). Je peux dire que cette cagnotte est maigre par rapport aux manques enregistrés dans notre commune», dira Rabah Medjahed en sa qualité de maire.

Pour lui, tout de même, avec la participation et la compréhension des comités de villages, les priorités ont sorti du lot des attentes des citoyens. «Cette cagnotte est consacrée essentiellement aux travaux publics et à l’assainissement», explique le maire. Au total, l’APC a retenu six opérations.

Il s’agit, entre autres, de la réhabilitation du réseau d’assainissement à Tahachat, à Imlikchène, du revêtement en tric-couches d’Ighil N’Aâli Oussalem, Tamdikt et El Hassaine, des murs de soutènement au chef-lieu communal, des dallages de chemins à Ath Messaoud, à Ivachirène, un tronçon de 1 200 mètres linéaires à Idouchouthène vers la mosquée, des murs de soutènement et de confortement à Tafergalt et à El Hammam.

En tout cas, selon le maire, d’autres fiches techniques sont établies pour bénéficier encore des opérations dans le cadre des PSD. «Nous avons aussi achevé toutes les opérations retenues dans le cadre des PCD 2018», précisera-t-il. Par ailleurs, la bonne nouvelle c’est que, désormais, le réseau d’eau potable qui était jusque-là géré par l’APC sera transféré à l’ADE.

Ainsi, c’est à cet organisme de gestion que sera confié l’argent de l’avenant d’un montant de 25 milliards de centimes et trois cent millions de centimes accordé par la wilaya. «C’est une charge en moins pour notre APC. Et puis, je suis sûr qu’avec la gestion du réseau par l’ADE, il y aura moins de problèmes d’alimentation et de distribution d’eau dans notre commune qui souffre énormément du manque de ce liquide», soulignera encore le P/APC.

À rappeler que lors de la visite du wali, Abdelhakim Chater, dans cette municipalité, ce problème épineux a été admirablement défendu par cette nouvelle équipe à l’APC qui, sans doute, l’a convaincu lorsqu’on apprend qu’un tel montant non négligeable est accordé à l’assemblée. C’est dire que le problème récurrent d’eau potable dans cette commune rurale est sur le point d’être réglé parce qu’avec un tel montant, beaucoup sera fait.

Amar Ouramdane