5 morts et 7 blessés à Béjaïa

Cinq personnes sont mortes et sept autres ont été blessées dans un terrible accident de la route survenu hier matin, sur la RN 26 à la sortie de la ville de Takrietz dans la wilaya de Bejaia, a-t-on appris des services de la protection civile. L’accident s’est produit à 8h37 sur la route nationale (RN 26) au lieu-dit Boutagouth à la sortie de la localité de Takrietz vers Ighzer Amokrane dans la commune de Souk-Oufella et ce suite à une collision entre un camion et une camionnette de marque Toyota transportant des travailleurs.

Alertés, les éléments de l’unité de la protection civile de Sidi-Aïch sont intervenus illico presto pour prodiguer les premiers soins aux blessés sur le lieu de l’accident avant de les transférer vers les urgences médico-chirurgicales de l’hôpital Rachid Belhocine de Sidi-Aïch et les victimes à la morgue de cet établissement.

Il est à signaler que trois personnes blessés dans cet accident de Takrietz se trouvent dans un état grave. Pour sa part, la gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. Cela dit, même si dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation, le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) a initié plusieurs opérations et campagnes de sensibilisation relatives à la prévention et à la sécurité routière, en mobilisant différents moyens, notamment les supports médiatiques pour sensibiliser les automobilistes, il n’en demeure pas moins que l’hécatombe sur les routes demeure.

Achour Hammouche