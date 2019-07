54 cas de piqûres de scorpion recensés

Dans la wilaya de Bouira, les piqures de scorpion sont en hausse, cette année. En effet, selon le bilan provisoire de la Direction de la santé et de la population (DSP), au moins 54 piqûres de scorpion ont été enregistrées depuis le début de 2019, contre 32 cas recensés à la même période, en 2018. «Heureusement qu’aucun cas de décès parmi la population rurale n’a été enregistré, en cette période de grandes chaleurs», selon la DSP.

Ces cas de piqûre ont été enregistrés au niveau des communes de Bordj Okhriss, Tagudit, Dirah, Hadjra Zergua et Sour El Ghozlane (Sud de la wilaya) mais aussi dans la commune de Bechloul (Est). Ces cas ont été bien pris en charge, au niveau des structures de soins de proximité. Pour la Direction de la santé et de la population locale, cette hausse est due au non-respect des orientations et conseils donnés par ses médecins, lors des campagnes de sensibilisation et de prévention, mais aussi à la canicule de ces mois de juin et juillet, qui favorisent l’apparition des scorpions dans les zones steppiques et rocailleuses de la wilaya.

Massinissa A.