61 points de vente à travers les 32 communes

Soixante et un points de vente de bétail ont été autorisés à ouvrir à l’occasion de la fête de l’Aïd El-Adha à travers les localités de Boumerdès.

Ces points de vente ont été inspectés par les services vétérinaires de la wilaya qui appellent les consommateurs à y acquérir le mouton du sacrifice. A noter que la quasi-totalité des points de vente sont implantés dans les localités de l’est de la wilaya, notamment à Baghlia, aux Issers et à Boudouaou.

L’inspection vétérinaire a, par ailleurs, conseillé aux citoyens et aux consommateurs d’égorger leurs moutons, au niveau des abattoirs autorisés et contrôlés à travers la région. Par souci de protéger la santé humaine, les services concernés organisent des campagnes de sensibilisation, notamment contre le kyste hydatique et ses dangers, sur les ondes de la radio locale.

Par ailleurs, une brigade mobile de contrôle du cheptel a été déployée sur le terrain afin de protéger le citoyen, en ces temps de vente record de moutons. En effet, les points de vente informels sont prisés par les citoyens à la recherche de moutons à bon prix bien que ce dernier soit stable ces jours-ci. Mais les consommateurs redoutent la flambée des prix à l’approche de l’Aïd. D’ailleurs, au niveau de certains points de vente autorisés, les ventes commencent à baisser, en raison de la spéculation des vendeurs informels. Par exemple, au marché aux bestiaux des Issers, connu dans la région, les prix étaient abordables la semaine dernière mais en début de semaine, ils ont affiché une légère hausse.

De ce fait, le prix de certains moutons sont fixés à 60 000 DA. «Les primes octroyées par certains employeurs publics a fait augmenter les prix du mouton dans les marchés», justifie un consommateur, qui ajoute que les vendeurs commencent à se frotter les mains après l’annonce des primes susmentionnées. Et un autre d’ajouter : «Au début, les prix étaient en moyenne de 42 000 DA, mais juste après l’annonce des primes, ils ont augmenté.» Ce marché ainsi que celui de Baghlia sont très prisés, en raison des prix abordables et de la disponibilité des choix. L’arrivée des spéculateurs dans les jours à venir risque de faire flamber les prix sur les marchés locaux.

Par ailleurs, on enregistre une hausse sensible des prix des fruits et légumes, ce que les marchands justifient par les récents vents et sirocco, qui ont abîmés les cultures.

Youcef Z.