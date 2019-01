80 couffins alimentaires distribués

Les 80 démunis recensés par les comités de villages dans la commune de Ouacif, au sud de Tizi Ouzou, ont apprécié l’action de solidarité organisée par l’association nationale de soutien aux personnes handicapées (bureau de Tizi Ouzou). Ils étaient satisfaits de recevoir, en ces temps de disette et de froid, des colis alimentaires garnis.

En effet, 80 couffins ont été distribués par l’association «El baraka» en étroite collaboration avec les comités de villages de Zaknoun, Tiguemounine et Aït Sidi Athmane. Le président de l’association (bureau de Tizi Ouzou), Ahcene Ménad a indiqué à propos de cette louable opération de solidarité: «Dans cette région des Ouacif, comme c’est le cas de beaucoup de villages en Kabylie profonde, la pauvreté et la dépravation malmènent des centaines de familles.

Aujourd’hui, après avoir fait des actions similaires dans plusieurs localités, nous voila à Ouacif en collaboration avec Trois comités de villages pour distribuer des couffins alimentaires au profit des chefs de famille handicapés et des démunis de ces villages.

Les bénéficiaires ont accueilli cette opération avec beaucoup de satisfaction mais hélas, on n’a pas pu satisfaire tout le monde car le nombre de nécessiteux est malheureusement plus grand. C’est pourquoi, nous lançons un appel de détresse aux mécènes et aux gens aisés, de se manifester et d’être généreux pour que l’on puisse, ensemble, diminuer les souffrances de centaines de familles que ce soit à Ouacif ou dans d’autres régions de notre wilaya».

A rappeler que l’association nationale de soutien aux personnes handicapées (bureau de Tizi Ouzou) active le long de l’année grâce aux dons des personnes riches et de bonne foie.

Hocine T.