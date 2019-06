120 enfants circoncis

A l’occasion du mois sacré de Ramadhan, l’association humanitaire d’aide aux malades et aux nécessiteux d’Akbou a organisé, au cours de la dernière semaine, une circoncision collective, au niveau de l’EPH Akloul Ali à Akbou. 120 enfants ont été pris en charge par l’Association, en termes d’habillement, de cérémonie et de circoncision. Par ailleurs, une cérémonie en l’honneur des circoncis et des invités a eu lieu, lundi dernier, à la salle polyvalente Atlantis Akbou.

Une ambiance conviviale a régné dès le début de cet événement. «La cérémonie du henné était géniale», nous confie l’une des convives. «Rassembler 120 garçons de différentes régions accompagnés de leurs familles pour une opération de circoncision nous honore», s’est félicité l’un des responsables de l’Association humanitaire d’aide aux malades et aux nécessiteux d’Akbou. L’événement s’est déroulé dans un esprit de solidarité et de fraternité.

Une réussite qui n’aurait pas été effective sans la mobilisation des équipes médicale et paramédicale de l’EPH d’Akbou et des bénévoles, «sans oublier de saluer tous nos membres et adhérents, qui travaillent sans relâche pour partager la joie et essuyer les larmes des autres», ajoute-t-on. Sur un autre registre, toujours durant le mois sacré, cette même association a organisé deux opérations de collecte de sang, après la rupture du jeûne, où plus de 140 personnes pour y participé. «65 donneurs ont été prélevés, le reste des personnes inscrites ont été prélevées à leur tour, au cours de la deuxième collecte qui s’est déroulée vendredi dernier», assure-t-on.

M Chalal.