129 logements sociaux en attente d’attribution

Un parc immobilier de 129 logements sociaux de types publics locatifs (LPL) est en attente d’attribution depuis plusieurs mois à Aokas, ont annoncé les responsables de la municipalité. Inscrits à l’indicatif de l’OPGI, ces logements sont implantés sur plusieurs sites situés au niveau du périmètre urbain du chef-lieu de la commune, a-t-on précisé. «Les logements sont fins prêts. Le travail d’enquête sur les prétendants est sur le point d’être bouclé», a déclaré un élu de l’APC qui a informé, au passage, que des clefs ont déjà été remises à des familles victimes du terrorisme. «Il n’y a aucune information officielle à ce sujet. Même les membres de la commission ad hoc, censés procéder au classement des dossiers, disent ne pas avoir été consultés», a confié notre interlocuteur.

En ce qui concerne l’administration locale, elle a affirmé que des milliers de dossiers de souscription sont en attente de traitement, au niveau de ses services. «Le nombre de demandeurs est en constante augmentation. Nous avons recensé des dossiers datant de plus de dix ans», a-t-on fait savoir. Ainsi, l’équation du logement social à Aokas semble des plus difficiles à résoudre, a-t-on convenu, en raison de l’inadéquation entre les programmes affectés à la commune et le nombre des demandeurs, lequel culmine à des niveaux vertigineux. La problématique est d’autant plus alambiquée que le déficit en logements est appelé à s’aggraver à l’avenir, a-t-on fait savoir. Dans l’attente d’un logement depuis près de 5 ans, un père de famille a fait part de sa désespérance : «Les années se suivent et se ressemblent. Je crains de ne pas pouvoir disposer d’un toit avant longtemps, car il faut avoir beaucoup de chance pour figurer parmi les heureux bénéficiaires.» Hanté par le doute et taraudé par l’angoisse, un autre postulant au LPL pense qu’il vaut mieux ne pas s’accrocher aux chimères et se faire des illusions», même si, a-t-il concédé, «tout n’est pas définitivement perdu».

Nacer M.